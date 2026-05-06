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अनाथ शावक अब जंगल की रानी: रीवाइल्ड बाघिन एमटी-7 ने मुकुंदरा में बनानी शुरू की अपनी टेरिटरी

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एन्क्लोजर में रखे गए बाघ आरवीटी-7 को भी टेरिटरी बनाने के लिए जल्द ही रिलीज किया जाएगा.

Rewilding Tigress Making Territory
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में विचरण करती बाघिन एमटी 7 (Photo Credit: MHTR Administration)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 11:05 AM IST

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कोटा: रणथंभौर की मृत बाघिन टी-114 के दो अनाथ शावकों को जब वर्ष 2023 में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क लाया गया, तो शायद ही किसी ने सोचा था कि ये दोनों एक दिन जंगल में अपनी बादशाहत कायम करेंगे. वन कार्मिकों की अथक मेहनत ने करिश्मा कर दिखाया. दो वर्षों तक इन शावकों को मानवीय संपर्क से दूर रखा गया. सीसीटीवी से निगरानी हुई, शिकार के गुर सिखाए गए. जो सीख आमतौर पर मां देती है, वह कार्मिकों ने दी. अब यह बाघिन एमटी-7 के नाम से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्वच्छंद विचरण कर रही है. 28 अप्रैल को हार्ड रिलीज के बाद उसने अपनी टेरिटरी बनानी शुरू कर दी है. वह पेड़ों पर पंजों के निशान बना रही है और अपने मूत्र से सीमाओं को चिह्नित कर रही है. उसने एन्क्लोजर के बाहर सांभर का सफल शिकार भी कर लिया है. यह प्रदेश का पहला रीवाइल्ड बाघिन प्रोजेक्ट है, जो अब सफलता की ओर अग्रसर है.

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एमटी-7 के रूप में रीवाइल्ड टाइग्रेस को हाल ही में खुले मैदान में छोड़ा गया है.इसके बाद अब बाघिन ने अपनी टेरिटरी बनानी शुरू कर दी है. टेरिटरी बनाने के लिए जरूरी पेड़ों पर अपने पंजों के निशान (स्क्रैच) कर रही है. इसके साथ ही पूरे एरिया की मॉनिटरिंग करते हुए अपने मूत्र के जरिए टेरिटरी की मार्किंग भी कर रही है.

पढ़ें: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व: देश में पहली बार वन्यजीव के लिए जीआरपी पैनल टैंक बनाए, मिलेगा आसानी से पानी

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि 28 अप्रैल को बाघिन एमटी-7 को स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया है. बाघिन की मॉनिटरिंग रेडियो कॉलर के सिग्नल के आधार पर की जा रही है, जिसमें रेडियो टेलिमेट्री और जीपीएस कैमरा ट्रैप भी लगाए जा रहे हैं. फील्ड स्टाफ की मॉनिटरिंग में सामने आया है कि बाघिन ने अपना पहला शिकार एन्क्लोजर के बाहर सांभर का किया है. यह पूरी तरह से सफल शिकार है और वह अपनी शिकार क्षमता को एन्क्लोजर के अंदर भी प्रदर्शित कर चुकी है. दूसरी तरफ वह अपनी टेरिटरी बनाने में भी जुटी हुई है, जिसके तहत पेड़ों पर स्क्रैच मार्किंग करती हुई नजर आई है.

Rewilding Tigress Making Territory
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आराम करता टाइगर. (Photo Credit: MHTR Administration)

यह सब कुछ सब-एडल्ट होने तक अपनी मां से सीखते हैं, लेकिन इनकी मां जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी थी. इसके बावजूद यह बाघिन अपनी टेरिटरी बनाना सीख गई है, क्योंकि बिग कैट कैटेगरी के वन्य जीवों (जिनमें टाइगर भी आते हैं) के स्वभाव में ही यह बात आ जाती है. इन्हें बिना सिखाए ही यह सब जानकारी हो गई है. उनका कहना है कि वह अपने मूत्र के छिड़काव से सेंट मार्किंग भी टेरिटरी के लिए कर रही है.

Rewilding Tigress Making Territory
मुकुंदरा में पेड़ पर टेरिटरी मार्किंग करती बाघिन एमटी 7 (Photo Credit: MHTR Administration)

पहला रीवाइल्ड प्रोजेक्ट: हाड़ौती के दोनों रिजर्व में यह प्रदेश का पहला रीवाइल्ड बाघ और बाघिन का प्रोजेक्ट था, जिसे अब तक काफी हद तक सफल माना जा रहा है. विभाग आगे भी इसकी मॉनिटरिंग करेगा. जल्द ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एन्क्लोजर में रखे गए बाघ आरवीटी-7 को भी रिलीज किया जाएगा. दोनों को ही रीवाइल्ड किया गया है.

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