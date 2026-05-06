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अनाथ शावक अब जंगल की रानी: रीवाइल्ड बाघिन एमटी-7 ने मुकुंदरा में बनानी शुरू की अपनी टेरिटरी

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में विचरण करती बाघिन एमटी 7 ( Photo Credit: MHTR Administration )

कोटा: रणथंभौर की मृत बाघिन टी-114 के दो अनाथ शावकों को जब वर्ष 2023 में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क लाया गया, तो शायद ही किसी ने सोचा था कि ये दोनों एक दिन जंगल में अपनी बादशाहत कायम करेंगे. वन कार्मिकों की अथक मेहनत ने करिश्मा कर दिखाया. दो वर्षों तक इन शावकों को मानवीय संपर्क से दूर रखा गया. सीसीटीवी से निगरानी हुई, शिकार के गुर सिखाए गए. जो सीख आमतौर पर मां देती है, वह कार्मिकों ने दी. अब यह बाघिन एमटी-7 के नाम से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्वच्छंद विचरण कर रही है. 28 अप्रैल को हार्ड रिलीज के बाद उसने अपनी टेरिटरी बनानी शुरू कर दी है. वह पेड़ों पर पंजों के निशान बना रही है और अपने मूत्र से सीमाओं को चिह्नित कर रही है. उसने एन्क्लोजर के बाहर सांभर का सफल शिकार भी कर लिया है. यह प्रदेश का पहला रीवाइल्ड बाघिन प्रोजेक्ट है, जो अब सफलता की ओर अग्रसर है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एमटी-7 के रूप में रीवाइल्ड टाइग्रेस को हाल ही में खुले मैदान में छोड़ा गया है.इसके बाद अब बाघिन ने अपनी टेरिटरी बनानी शुरू कर दी है. टेरिटरी बनाने के लिए जरूरी पेड़ों पर अपने पंजों के निशान (स्क्रैच) कर रही है. इसके साथ ही पूरे एरिया की मॉनिटरिंग करते हुए अपने मूत्र के जरिए टेरिटरी की मार्किंग भी कर रही है. पढ़ें: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व: देश में पहली बार वन्यजीव के लिए जीआरपी पैनल टैंक बनाए, मिलेगा आसानी से पानी