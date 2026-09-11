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रेवाड़ी में युवक की हत्या मामला: पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध संबंध का मामला

रेवाड़ी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया. अवैध संबंध का मामला.

REWARI YOUTH MURDER CASE
REWARI YOUTH MURDER CASE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 7:52 PM IST

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रेवाड़ी: 7 सितंबर को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रिफाइनरी के पास युवक की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. भाड़ावास गांव जाने वाले रास्ते पर कमालपुर निवासी एक व्यक्ति की हत्या की गई थी. पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांव कमालपुर निवासी प्रवीन उर्फ पपला और अमन कुमार के रूप में हुई है.

रेवाड़ी में युवक की हत्या मामला: एएसपी दीपिका अग्रवाल ने बताया कि "7 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रिफाइनरी के पास गांव भाड़ावास वाले रास्ते पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही थाना माडल टाउन पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण करने के लिए सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए."

रेवाड़ी में युवक की हत्या मामला: पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

जितेंद्र के रूप में हुई मृतक की पहचान: मृतक के सिर पर किसी भारी वस्तु से गहरी चोट के निशान थे और काफी खून बहा हुआ था. मृतक की पैंट की जेब से एक आईफोन बरामद हुआ, मृतक पहचान जितेन्द्र (उम्र 40 वर्ष) निवासी गांव कमालपुर के रूप में हुई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया.

चाचा ने गांव के ही युवक पर जताया हत्या का शक: मृतक के चाचा उत्तम सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में उनके ही गांव के प्रवीन उर्फ पपला सहित उसके एक अन्य साथी पर जितेन्द्र के सिर पर चोट मारकर हत्या करने का संदेह जताया था. जिस पर पुलिस ने थाना माडल टाउन रेवाड़ी में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

बीयर पार्टी के बहाने बुलाकर मारी रॉड: एएसपी दीपिका अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान सीआईए रेवाड़ी व थाना माडल टाऊन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों व गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वीरवार को मामले में संलिप्त दो आरोपी प्रवीन उर्फ पपला और अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी ने किया खुलासा: पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी प्रवीन उर्फ पपला ने वारदात की पूरी कहानी का खुलासा किया. प्रवीन ने बताया कि उसे संदेह था कि मृतक जितेंद्र का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं. इसी रंजिश के चलते उसने जितेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. घटना वाले दिन उसने जितेंद्र को बीयर पार्टी के बहाने गांव कमालपुर स्थित शराब के ठेके पर बुलाया. वहां से दोनों ने नहर की पुलिया पर बैठकर बीयर पी. इसके बाद आरोपी प्रवीन, जितेन्द्र के साथ अपने भतीजे अमन कुमार को मिंडा कंपनी से लेने चला गया.

ऐसे दिया हत्या की वारदात को अंजाम: अमन को साथ लेकर तीनों गाड़ी में सवार होकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी के पास गांव भाड़ावास वाले सुनसान रास्ते पर पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से बियर पी. इस दौरान जब जितेंद्र शौच करने के लिए नीचे उतरा, तो प्रवीन ने पीछे से गाड़ी में रखी लोहे की भारी रॉड से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान उसका भतीजा अमन आने जाने वाले लोगों की निगरानी करता रहा. वारदात को अंजाम देने के बाद वह अमन के साथ गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए. पुलिस द्वारा आरोपियों को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि वारदात में इस्तेमाल गाड़ी, लोहे की रॉड व अन्य साक्ष्य बरामद किए जा सकें. मामले की अग्रिम जांच जारी है.

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