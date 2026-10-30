रेवाड़ी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया करवा चौथ, चांद निकलने के बाद महिलाओं ने खोला व्रत
Rewari Karwa chauth 2026 : हरियाणा के रेवाड़ी में चांद निकलने के बाद महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत खोला.
Published : October 30, 2026 at 1:36 AM IST
Rewari Karwa chauth 2026 : पति की दीर्घायु व बेहतर स्वास्थ्य की मंगल कामना को लेकर मनाए जाने वाला करवा चौथ का पर्व रेवाड़ी जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस मौके पर सुहागिनों ने दिनभर निराहार रहकर व्रत धारण किया व सामूहिक रूप से कथा सुनी. आसमान में बादल छाए रहने के चलते रात्रि के समय चांद का दीदार हो पाया. कई महिलाओं ने रिश्तेदारों और परिजनों से संपर्क कर चांद निकलने के बाद अर्ध्य दिया और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत खोला. करवा चौथ के चलते शहर के बाजार भी गुलजार रहे, लेकिन शाम के समय हुई बरसात से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
बुजुर्ग महिलाओं से लिया आशीर्वाद : करवा चौथ पर्व को लेकर सुहागिनों में विशेष उत्साह देखा गया. अलसुबह उठकर स्नानादि से निवृत होकर महिलाओं ने व्रत धारण किया. सज-संवरकर महिलाओं ने घर तथा आसपास की महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से कथा सुनी. अनेक महिलाओं ने मंदिरों में भी पहुंचकर कथा का श्रवण किया. महिलाओं ने घर की बुजुर्ग महिलाओं को बायणा भी देकर उनका आशीर्वाद भी लिया.
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कई दिनों पहले से हुई थी तैयारियां : करवा चौथ को लेकर महिलाओं ने कई दिनों पहले ही तैयारियां शुरु कर दी थी. ब्यूटी पार्लरों में जाकर सजने-संवरने के साथ-साथ मेहंदी लगाने वालों की भी भीड़ ब्यूटी पार्लरों व बाजारों में रही. करवा चौथ के चलते बाजारों में करवा खरीदने वालों की भीड़ देखी गई. इसके अलावा मिष्ठान व फलों की बिक्री में भी तेजी दर्ज की गई. महिलाओं के साथ-साथ जिन युवतियों की सगाई हो चुकी है, उन्होंने भी करवा चौथ का व्रत रखा तथा कथा का श्रवण किया. बुजुर्ग महिलाओं व पतियों ने भी महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया.
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