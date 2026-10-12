रेवाड़ी में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, पति बोला- "मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए"
रेवाड़ी में सिजेरियन डिलीवरी के बाद पूनम की मौत हुई. परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए, जबकि डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट बताया.
Published : October 12, 2026 at 2:04 PM IST
रेवाड़ी: शहर के मोहल्ला संघी का बास निवासी पूनम की सिजेरियन डिलीवरी के बाद रविवार देर रात एक निजी अस्पताल में मौत हो गई. उसने सुबह करीब 9 बजे बेटी को जन्म दिया था. डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ब्लीडिंग शुरू होने पर दोबारा ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं, मामले में डॉक्टर ने मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सुबह ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत: पूनम की छोटी बहन काजल ने बताया कि, "सुबह करीब 9 बजे डिलीवरी हुई थी. दोपहर करीब 3 बजे तक परिवार को उसकी हालत ठीक होने की जानकारी दी जा रही थी. इसके बाद अस्पताल की ओर से बताया गया कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा. परिवार के सदस्य बार-बार पूनम की हालत पूछते रहे, लेकिन हमें सब सामान्य होने की बात कही गई."
मौत की सूचना देने में देरी का आरोप: काजल ने आगे कहा कि, "दोबारा ऑपरेशन के बाद पूनम को ऑक्सीजन लगाकर नीचे लाया गया, लेकिन परिवार को उसकी गंभीर हालत की जानकारी समय पर नहीं दी गई. शाम करीब 6 बजे पूनम को नीचे लाया गया और रात करीब 8 बजे उसकी मौत की सूचना दी गई."
पति ने कहा- "मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए": वहीं, पूनम के पति नरेंद्र यादव ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, "हमें किसी तरह का मुआवजा नहीं, बल्कि इंसाफ चाहिए. यदि समय रहते पूनम की गंभीर हालत के बारे में बता दिया जाता, तो वे उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने का प्रयास कर सकते थे. मेरी मांग है कि डॉक्टर दीप्ति तनेजा के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की जाए."
डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट को बताया मौत का कारण: इस पूरे मामले में डॉक्टर दीप्ति तनेजा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, "पूनम पिछले नौ महीने से हमारे यहां इलाज करा रही थी. उसका पहला बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ था, इसलिए इस बार भी सिजेरियन डिलीवरी की गई. पूनम सुबह करीब 8:30 बजे अस्पताल पहुंची और करीब 9 बजे ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई और मां-बच्ची दोनों स्वस्थ थीं. नवजात बच्ची का वजन करीब तीन किलो था. डिलीवरी के बाद पूनम को निजी कमरे में शिफ्ट कर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी. इसके बाद उसे घबराहट हो रही थी. हमने चेक किया तो उसे ब्लिडिंग हो रही थी. इसके बाद फिर हमने उसका ऑपरेशन किया. वो नॉर्मल हुई. जब हम उसे ओटी से शिफ्ट कर रहे थे, उस दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगी. फिर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. पूनम की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था. उसे शुरुआत से ही घबराहट हो रही थी."
पुलिस कर रही मामले की जांच: इधर, परिजनों ने ऑपरेशन की प्रक्रिया, ब्लीडिंग नहीं रुकने के कारणों और इलाज के दौरान अपनाए गए कदमों की जांच कराने की मांग की है. शहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. महिला के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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