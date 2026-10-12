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रेवाड़ी में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, पति बोला- "मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए"

रेवाड़ी में डिलीवरी के बाद महिला की मौत ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: शहर के मोहल्ला संघी का बास निवासी पूनम की सिजेरियन डिलीवरी के बाद रविवार देर रात एक निजी अस्पताल में मौत हो गई. उसने सुबह करीब 9 बजे बेटी को जन्म दिया था. डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ब्लीडिंग शुरू होने पर दोबारा ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं, मामले में डॉक्टर ने मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सुबह ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत: पूनम की छोटी बहन काजल ने बताया कि, "सुबह करीब 9 बजे डिलीवरी हुई थी. दोपहर करीब 3 बजे तक परिवार को उसकी हालत ठीक होने की जानकारी दी जा रही थी. इसके बाद अस्पताल की ओर से बताया गया कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा. परिवार के सदस्य बार-बार पूनम की हालत पूछते रहे, लेकिन हमें सब सामान्य होने की बात कही गई."