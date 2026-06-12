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रेवाड़ी में बंद मकान पर चोरों का धावा, दुल्हन का लहंगा और लाखों के गहने ले भागे, CCTV में कैद हुई वारदात

रेवाड़ी में बंद मकान पर चोरों का धावा ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: रेवाड़ी के गुलाबी बाग क्षेत्र में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. वारदात उस समय हुई जब घर का परिवार झज्जर जिले में रिश्तेदारों के यहां गया हुआ था. चोरी की पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है. अलमारियां से गायब थे गहने और नकदी: मामले में पीड़ित रितिक ने बताया कि, "मेरे पिता आईटीबीपी में दिल्ली में तैनात हैं और घटना वाले दिन ड्यूटी पर थे. हम परिवार सहित झज्जर गए हुए थे. अगले दिन शाम को लौटे तो घर के अंदर अलमारियों और गैलरी के दरवाजे टूटे हुए मिले. जांच करने पर घर से सोने-चांदी के गहने, करीब 15 हजार रुपये नकद और अन्य सामान गायब मिला." दुल्हन का लहंगा और लाखों के गहने ले भागे चोर (ETV Bharat)