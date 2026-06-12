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रेवाड़ी में बंद मकान पर चोरों का धावा, दुल्हन का लहंगा और लाखों के गहने ले भागे, CCTV में कैद हुई वारदात

रेवाड़ी के गुलाबी बाग में बंद मकान से लाखों की चोरी हो गई. चोर गहने-नकदी समेत दुल्हन का लहंगा भी ले भागे.

Rewari theft case
रेवाड़ी में बंद मकान पर चोरों का धावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 12, 2026 at 1:46 PM IST

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रेवाड़ी: रेवाड़ी के गुलाबी बाग क्षेत्र में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. वारदात उस समय हुई जब घर का परिवार झज्जर जिले में रिश्तेदारों के यहां गया हुआ था. चोरी की पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है.

अलमारियां से गायब थे गहने और नकदी: मामले में पीड़ित रितिक ने बताया कि, "मेरे पिता आईटीबीपी में दिल्ली में तैनात हैं और घटना वाले दिन ड्यूटी पर थे. हम परिवार सहित झज्जर गए हुए थे. अगले दिन शाम को लौटे तो घर के अंदर अलमारियों और गैलरी के दरवाजे टूटे हुए मिले. जांच करने पर घर से सोने-चांदी के गहने, करीब 15 हजार रुपये नकद और अन्य सामान गायब मिला."

दुल्हन का लहंगा और लाखों के गहने ले भागे चोर (ETV Bharat)

दुल्हन का लहंगा भी ले गए चोर: रितिक ने आगे कहा कि, "मेरी बहन की शादी इसी साल 5 फरवरी को हुई थी. शादी का लहंगा और उससे जुड़ा सामान घर में रखा हुआ था, जिसे भी चोर अपने साथ ले गए. चोरी हुए सामान की कीमत लाखों रुपये में है. "

सीसीटीवी में दिखे दो संदिग्ध युवक: वहीं, गली में लगे दो सीसीटीवी कैमरों में चोरी के बाद दो युवक घर से निकलते दिखाई दिए हैं. फुटेज के अनुसार रात करीब 1:25 बजे एक युवक खाली हाथ आगे चलता नजर आ रहा है, जबकि दूसरा युवक कंधे पर बैग टांगे उसके पीछे चल रहा है. चोर पड़ोसी की बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने दर्ज किया मामला: इधर, सूचना मिलने पर रामपुरा थाना पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया. रामपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि, "गुलाबी बाग में बंद मकान में चोरी की सूचना मिली थी. अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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