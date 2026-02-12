ETV Bharat / state

रेवाड़ी में सब इंस्पेक्टर ने बेटे की शादी में नहीं लिया दहेज, महज एक रुपया शगुन लेकर कराया ब्याह

रेवाड़ी: जिले में आयोजित आकाश यादव के विवाह समारोह में हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक अनूठी पहल की. वर पक्ष की ओर से ‘मिलाई’ के रूप में केवल 1 रुपये का सिक्का स्वीकार किया गया. यह निर्णय समारोह में उपस्थित समाजिक और राजनीतिक हस्तियों के बीच चर्चा का विषय बना.

वर-वधू दोनों करते हैं जॉब: आकाश यादव नहर विभाग में क्लर्क पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी पत्नी योगिता शहदतपुर (अटेली) की रहने वाली हैं. योगिता उच्च शिक्षित हैं और एचटेट, सीईटी, एमकॉम, नीट जैसी कई परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुकी हैं. आकाश ने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा अपने परिवार और समाज के वरिष्ठजनों से मिली. उनका मानना है कि विवाह एक पवित्र बंधन है, इसे लेन-देन से जोड़ना उचित नहीं.

सब इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने दिया खास संदेश: यशवंत सिंह ने बताया, “समाज में दहेज जैसी कुरीतियां अभी भी व्याप्त हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए किसी न किसी को पहल करनी होगी. हमने तय किया कि हम यह परंपरा अपने घर से शुरू करेंगे.” उनके इस कदम को समाज में सराहना मिल रही है और यह युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन रहा है.