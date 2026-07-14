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रेवाड़ी लूटकांड: खाटू श्याम जाने के नाम पर बुक कराई कार, अपहरण कर लूटे ₹24 हजार, 3 नाबालिग सहित 5 गिरफ्तार

रेवाड़ी लूटकांड ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में कंपनी कर्मचारी का अपहरण कर लूटपाट करने के मामले में कसोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो बालिग और तीन नाबालिग शामिल हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और हुंडई वेन्यू कार बरामद की है. आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग मामले पहले से भी दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों की पैदल परेड कराकर घटनास्थल की निशानदेही भी कराई. मुख्य आरोपी और आपराधिक रिकॉर्ड: पुलिस की मानें तो गिरफ्तार मुख्य आरोपियों की पहचान गांव तिहाड़ा निवासी मोहित और सैनिक कॉलोनी, मोहल्ला जटवाड़ा निवासी कमल के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार मोहित के खिलाफ पहले भी मोबाइल और नकदी लूट का मामला दर्ज है, जबकि कमल पर लूट और चोरी के करीब 8 से 9 मुकदमे दर्ज हैं. तीन अन्य नाबालिग आरोपियों को भी पुलिस ने नियमानुसार कस्टडी में लिया है. खाटू श्याम जाने के नाम पर बुक कराई कार (ETV Bharat) कंपनी से लौटते समय बनाया निशाना: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गांव सिहारी निवासी सूरज सिंह ने 12 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वह वर्तमान में बावल के गांव जलियावास में किराये पर रहता है और आईएमटी बावल स्थित टैक्नीको प्राइवेट कंपनी में ठेकेदारी पर कार्य करता है. शिकायत के अनुसार, 11 जुलाई की शाम ड्यूटी खत्म कर घर लौटते समय गुटरमैन कंपनी के पास एक वेन्यू कार में सवार पांच युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया.