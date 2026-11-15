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रेवाड़ी सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, खाटू श्याम से दिल्ली लौट रहा था परिवार, कार पर गिरा ट्रक

Rewari Road Accident ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: दिल्ली जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पति-पत्नी सहित चार लोग शामिल हैं. हादसे में 5 साल का बच्चा घायल है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार के सभी लोग हुंडई i20 कार में सवार होकर खाटू श्याम से दिल्ली जा रहे थे. हाईवे पर चने की बोरियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया.

रेवाड़ी में सड़क हादसा: रेवाड़ी में हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची. हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक को कार के ऊपर से हटाया गया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. DSP संजीव बल्हारा और थाना प्रभारी सतीश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सभी दिल्ली के रहने वाले हैं. सूचना मिलने ही परिवार भी दिल्ली से रेवाड़ी के लिए रवाना हो गए हैं.