रेवाड़ी सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, खाटू श्याम से दिल्ली लौट रहा था परिवार, कार पर गिरा ट्रक
Rewari Road Accident: दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. 5 साल का बच्चा घायल.
Published : November 15, 2026 at 8:27 AM IST
रेवाड़ी: दिल्ली जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पति-पत्नी सहित चार लोग शामिल हैं. हादसे में 5 साल का बच्चा घायल है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार के सभी लोग हुंडई i20 कार में सवार होकर खाटू श्याम से दिल्ली जा रहे थे. हाईवे पर चने की बोरियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया.
रेवाड़ी में सड़क हादसा: रेवाड़ी में हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची. हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक को कार के ऊपर से हटाया गया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. DSP संजीव बल्हारा और थाना प्रभारी सतीश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सभी दिल्ली के रहने वाले हैं. सूचना मिलने ही परिवार भी दिल्ली से रेवाड़ी के लिए रवाना हो गए हैं.
चार लोगों की मौत, एक घायल: दिल्ली के पालम बिहार के रहने वाले दीपक, उनकी पत्नी दिव्या, नितिन, नितिन की पत्नी सरिता और एक 5 वर्षीय बच्चा कार में खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे. शनिवार रात वो कार में सवार होकर खाटू श्याम से वापस दिल्ली जा रहे थे. बनीपुर चौक के पास फ्लाईओवर के नजदीक ट्रक असंतुलित होकर कार पर गिर गया. जिसके वजह से कार में बैठे सभी लोग अंदर ही फंस गए. हादसा इतना गंभीर था कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई. जबकि पांच साल का बच्चा घायल है.
स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना: मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बनीपुर चौक के पास हाईवे की सड़क काफी टूटी हुई है और सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं. स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि सड़क पर गड्ढा आने और चालक को नींद की झपकी लगने के कारण शायद ट्रक अनियंत्रित हुआ. इसके बाद ट्रक कार पर पलट गया. हादसे के तुरंत बाद आसपास से गुजर रहे वहां से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर एंबुलेंस को भी बुलाया गया. हादसे के बाद पुलिस ने मृतक और घायल बच्चों के परिजनों को सूचना दी. परिवार के सदस्य लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: कसोला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ट्रक कार पर पलट गया. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चा घायल है और अभी परिवार को सूचित कर दिया गया है. परिवार के आने के बाद शिकायत लेकर मामला दर्ज किया जाएगा और आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
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