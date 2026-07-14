ETV Bharat / state

रेवाड़ी PDS पर सवाल: बारिश से भीगा राशन, बदबूदार गेहूं सुखाकर बांटने की तैयारी का आरोप, डिपो संचालक ने दी सफाई

रेवाड़ी में बारिश से भीगे राशन के गेहूं को सुखाकर बांटने का आरोप है. हालांकि डिपो संचालक ने आरोप को खारिज किया है.

Rewari ration depot
बारिश से भीगा राशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 14, 2026 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: रेवाड़ी शहर के मोहल्ला नई आबादी स्थित अंबेडकर चौपाल में रखे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के गेहूं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि हाल ही में हुई बारिश के दौरान चौपाल में पानी भरने से गरीब परिवारों के लिए रखा गया गेहूं गंदे पानी में भीग गया. इसके बावजूद डिपो संचालक कथित रूप से गेहूं को धूप में सुखाकर दोबारा वितरण की तैयारी कर रहा है.

20 से अधिक कट्टे पानी में भीगने का दावा: स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश का पानी चौपाल में घुसने से 20 से अधिक गेहूं के कट्टे पूरी तरह भीग गए. उनका कहना है कि कट्टों में रखा गेहूं गीला होकर बड़े-बड़े गुच्छों में बदल गया और उसमें बदबू आने लगी. आरोप है कि इसी गेहूं को सुखाकर दोबारा कट्टों में भरने की तैयारी की जा रही है, जिससे बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो सकता है.

रेवाड़ी PDS पर सवाल (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल: स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मामला केवल खराब गेहूं का नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता से जुड़ा है. लोगों का आरोप है कि यदि भीगे और खराब हो चुके गेहूं का वितरण किया गया तो गरीब परिवारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.

डिपो संचालक ने आरोपों से किया इनकार: वहीं, डिपो संचालक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, "बारिश के कारण गेहूं गीले जरूर हुए हैं, लेकिन उन्हें विभाग में वापस भेजा जाएगा. किसी भी बीपीएल लाभार्थी को गीले या सड़े हुए गेहूं वितरित नहीं किए जाएंगे."

DFSO बोले- "शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई": मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (DFSO) के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे प्रदीप कुमार ने फोन पर कहा कि, "यह मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है. मेरी ड्यूटी फिलहाल भिवानी में SIR कार्य के लिए लगी हुई है. यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ में राशन व्यवस्था डिजिटल, राशन डिपो की हुई छुट्टी, अब मोबाइल कूपन से करियाना दुकान से मिलेगा राशन

TAGGED:

RAIN SOAKED WHEAT
BPL WHEAT DISTRIBUTION
PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM HARYANA
FOOD SAFETY HARYANA
REWARI RATION DEPOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.