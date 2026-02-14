ETV Bharat / state

आखिर मंत्री ने क्यूं पूछा- "क्या मैं लाल किले की जमीन अपने नाम कर सकता हूं?" , जानिए क्या है पूरा मामला

मंत्री विपुल गोयल ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: रेवाड़ी में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने प्रॉपर्टी आईडी सिस्टम को लेकर तीखा सवाल खड़ा कर दिया. बाल भवन में हुई इस बैठक में एक शिकायत की सुनवाई के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन की आईडी अपने नाम से बना सकता है? लाल किले का उदाहरण देकर पूछा सवाल: धारूहेड़ा नगर पालिका सचिव सुमित से बातचीत के दौरान मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, “क्या मैं लाल किले की जमीन की आईडी अपने नाम से बना सकता हूं?” इस पर सचिव ने जवाब दिया कि यदि पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएं तो सिस्टम खुद आईडी जनरेट कर देता है. सचिव के इस जवाब पर बैठक में मौजूद लोगों के बीच ठहाके भी लगे, लेकिन मंत्री ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो कोई भी किसी की जमीन अपने नाम कर सकता है." उन्होंने कहा कि वे इस मामले को चंडीगढ़ में भी दिखाएंगे. रेवाड़ी प्रॉपर्टी आईडी विवाद (ETV Bharat) 23 साल पुराने विवाद से जुड़ा मामला: दरअसल, धारूहेड़ा निवासी राज सैनी ने ग्रीवेंस में शिकायत दी थी कि उसका अपने पति प्रकाश सैनी से 23 साल से कोर्ट में विवाद चल रहा है. इसके बावजूद उनकी 2420 वर्ग गज कॉमर्शियल जमीन की फर्जी एग्रीकल्चर आईडी बना ली गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसे लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं.