रेवाड़ी में प्रॉपर्टी के नाम पर बड़ा फ्रॉड, 59 लाख की ठगी, 9 बैंक अधिकारियों समेत 12 पर केस दर्ज
रेवाड़ी में प्रॉपर्टी के नाम पर 59 लाख की ठगी मामले में 9 बैंक अधिकारियों समेत 12 पर केस किया गया है.
Published : April 2, 2026 at 9:33 AM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर एक कंपनी कर्मचारी से करीब 59 लाख रुपये की ठगी की गई. इस मामले में कसौला थाना पुलिस ने 9 बैंकों के अधिकारियों, एक महिला समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है.
जानें पूरा मामला: रेवाड़ी निवासी डीके ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बावल स्थित एक कंपनी में कार्यरत है. 19 अक्टूबर 2024 को एक साथी के जरिए उसकी मुलाकात गढ़ी बोलनी रोड स्थित एक सोसायटी में राकेश और अनिल से हुई. राकेश ने खुद को रियल एस्टेट कारोबारी बताते हुए उसे प्रॉपर्टी में निवेश करने की सलाह दी और कई लोगों के नाम लेकर भरोसा दिलाया.
दस्तावेज लेकर कराया लोन: शिकायत के अनुसार शुरुआत में राकेश ने एक कंपनी के माध्यम से लोन लेकर पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करने और बदले में प्लॉट देने की बात कही, जिसे डीके ने ठुकरा दिया. इसके बाद आरोपी उसके पास आए और 20 लाख रुपये का लोन कराने के बहाने उसकी सैलरी स्लिप और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले गए.
आठ बैंकों से निकाला गया लोन: आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित की जानकारी के बिना उसके नाम से आठ अलग-अलग बैंकों में लोन के लिए आवेदन कर दिया. 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 के बीच करीब 59,19,513 रुपये का लोन ले लिया गया. जब पीड़ित को इसकी जानकारी मिली और उसने आपत्ति जताई, तो आरोपियों ने खुद ईएमआई भरने का भरोसा दिया और उसके चेक अपने पास रख लिए.
खाते से निकाले गए लाखों रुपये: पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने दिए गए चेक का दुरुपयोग करते हुए 30 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच उसके खाते से करीब 59 लाख रुपये निकाल लिए. बाद में 14 नवंबर को सुरक्षा के नाम पर 750 वर्गगज में से 400 वर्गगज जमीन उसके नाम करवाई गई, जबकि बाकी जमीन जल्द देने का आश्वासन दिया गया.
जमीन भी निकली विवादित: जांच में सामने आया कि पीड़ित के नाम की गई 400 वर्गगज जमीन पर भी पहले से किसी अन्य का कब्जा था. इस बीच आरोपी राकेश ने कुछ समय तक लोन की 13 किस्तें जमा करवाईं, लेकिन बाद में अपना फ्लैट बेचकर कहीं और चला गया और संपर्क से बाहर हो गया.
बाउंस हुए चेक: पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 12 दिसंबर 2025 को राकेश ने लोन चुकाने के लिए 35 लाख और 33,99,167 रुपये के दो चेक दिए, लेकिन फरवरी 2026 में जब चेक लगाए गए तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी और चेक बाउंस हो गए.
जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में कसौला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया, "एक युवक ने थाने में आकर लोन के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत दी थी. शिकायत मिलते ही राकेश, अनिल, ममता समेत एक्सिस, आईडीएफसी, एचडीएफसी, पिरामल फाइनेंस, आईएनसीआरडी, एसएमएफजी, चोला मंडल, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
पहले भी कर चुका है ठगी: शिकायत में यह भी सामने आया है कि आरोपी राकेश पहले भी करीब 30 लोगों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुका है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि अन्य पीड़ितों की भी पहचान की जा सके और मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके.
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