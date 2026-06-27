रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर की फर्जी रंगदारी का खुलासा, फरीदाबाद से गिरफ्तार पूर्व आईबी अधिकारी ने खोले राज
रेवाड़ी में 5 करोड़ की रंगदारी का मामला फर्जी निकला है. पुलिस सुरक्षा पाने के लिए रची गई साजिश का पुलिस ने खुलासा किया.
Published : June 27, 2026 at 11:10 AM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी में प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने के मामले में जिला पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि धमकी दिलाने की पूरी साजिश पुलिस सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से रची गई थी. मामले में फरीदाबाद से गिरफ्तार इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं. अब पुलिस शिकायतकर्ता प्रॉपर्टी डीलर सज्जन पहलवान की तलाश कर रही है.
ऐसे सामने आया पूरा मामला: पुलिस के अनुसार बीएमजी सिटी निवासी सज्जन सिंह उर्फ सज्जन पहलवान ने 15 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 जून को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. कॉल करने वाले ने खुद को एक आपराधिक गैंग का सदस्य बताते हुए रकम नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी. अगले दिन व्हाट्सएप ऑडियो संदेश भेजकर भी धमकी दोहराई गई. शिकायत के आधार पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
पूर्व आईबी अधिकारी से पूछताछ में खुलासा: जांच के दौरान मामला सीआईए धारूहेड़ा को सौंपा गया. पुलिस ने फरीदाबाद के मोठूका नंगला निवासी और दिल्ली में तैनात रहे पूर्व आईबी अधिकारी सिकंदर को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर चार दिन के रिमांड पर पूछताछ की. पूछताछ में सिकंदर ने बताया कि उसकी सज्जन पहलवान से पुरानी दोस्ती थी और पुलिस सुरक्षा दिलाने के लिए उसने अपने साथी संदीप राणा के साथ मिलकर एक गैंग के गुर्गे से धमकी दिलवाई थी.
पुलिस सुरक्षा पाने के लिए दर्ज कराया केस: पूछताछ में यह भी सामने आया कि धमकी मिलने के बाद सज्जन पहलवान ने पुलिस सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से रंगदारी का मामला दर्ज कराया था. जांच एजेंसियों को पहले से ही शिकायत की परिस्थितियों पर संदेह था. तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद पूरी साजिश का खुलासा हो गया.
कारोबारियों में था खौफ: रंगदारी का मामला सामने आने के बाद इलाके के व्यापारियों और प्रॉपर्टी कारोबारियों में दहशत फैल गई थी. इसी दौरान एक अन्य प्रॉपर्टी डीलर को भी धमकी मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई. वहीं, शिकायत दर्ज कराने के बाद सज्जन पहलवान अचानक गायब हो गया. चर्चा यह भी रही कि वह विदेश चला गया है, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है.
साथी की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस अब सिकंदर के साथी संदीप राणा और फरार सज्जन पहलवान की तलाश में जुटी है. दोनों की गिरफ्तारी के बाद पूरे षड्यंत्र से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी. पुलिस का मानना है कि मामले में और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है.
एसपी ने दी सख्त चेतावनी: मामले में जिला पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि, "पुलिस को गुमराह करना या किसी निर्दोष का जीवन प्रभावित करने के लिए झूठी शिकायत करना अक्षम्य अपराध है. ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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