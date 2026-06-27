ETV Bharat / state

रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर की फर्जी रंगदारी का खुलासा, फरीदाबाद से गिरफ्तार पूर्व आईबी अधिकारी ने खोले राज

रेवाड़ी: रेवाड़ी में प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने के मामले में जिला पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि धमकी दिलाने की पूरी साजिश पुलिस सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से रची गई थी. मामले में फरीदाबाद से गिरफ्तार इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं. अब पुलिस शिकायतकर्ता प्रॉपर्टी डीलर सज्जन पहलवान की तलाश कर रही है.

ऐसे सामने आया पूरा मामला: पुलिस के अनुसार बीएमजी सिटी निवासी सज्जन सिंह उर्फ सज्जन पहलवान ने 15 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 जून को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. कॉल करने वाले ने खुद को एक आपराधिक गैंग का सदस्य बताते हुए रकम नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी. अगले दिन व्हाट्सएप ऑडियो संदेश भेजकर भी धमकी दोहराई गई. शिकायत के आधार पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पूर्व आईबी अधिकारी से पूछताछ में खुलासा: जांच के दौरान मामला सीआईए धारूहेड़ा को सौंपा गया. पुलिस ने फरीदाबाद के मोठूका नंगला निवासी और दिल्ली में तैनात रहे पूर्व आईबी अधिकारी सिकंदर को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर चार दिन के रिमांड पर पूछताछ की. पूछताछ में सिकंदर ने बताया कि उसकी सज्जन पहलवान से पुरानी दोस्ती थी और पुलिस सुरक्षा दिलाने के लिए उसने अपने साथी संदीप राणा के साथ मिलकर एक गैंग के गुर्गे से धमकी दिलवाई थी.

पुलिस सुरक्षा पाने के लिए दर्ज कराया केस: पूछताछ में यह भी सामने आया कि धमकी मिलने के बाद सज्जन पहलवान ने पुलिस सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से रंगदारी का मामला दर्ज कराया था. जांच एजेंसियों को पहले से ही शिकायत की परिस्थितियों पर संदेह था. तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद पूरी साजिश का खुलासा हो गया.