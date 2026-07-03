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रेवाड़ी में देर रात पुलिस-बदमाश मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दो शातिर बदमाश घायल

रेवाड़ी में देर रात पुलिस-बदमाश मुठभेड़ ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले में देर रात गांव जड़थल क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली सब इंस्पेक्टर फखरुद्दीन की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जैकेट होने के कारण उनकी जान बच गई. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. दोनों घायलों को उपचार के लिए शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी क्राइम सुरेंद्र सिंह और डीएसपी रविंद्र कुमार अस्पताल पहुंचे. बखापुर फायरिंग मामले में मिली थी सूचना: पुलिस के अनुसार गांव बखापुर निवासी रतिराम ने 28 जून को थाना मॉडल टाउन में शिकायत दर्ज कराई थी कि पल्सर बाइक पर सवार तीन युवकों ने गांव में फायरिंग कर दहशत फैलाई और फरार हो गए. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इसी दौरान धारूहेड़ा सीआईए को सूचना मिली कि मामले के आरोपी कच्चे रास्ते से गांव की ओर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर दी. जवाबी फायरिंग में दो शातिर बदमाश घायल (ETV Bharat)