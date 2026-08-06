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रेवाड़ी में पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, इंतकाल के नाम पर मांगे थे 10 हजार

रेवाड़ी के कोसली में एसीबी ने पटवारी को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

Rewari Patwari Caught Red Handed
पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 6, 2026 at 5:14 PM IST

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रेवाड़ी: रेवाड़ी के कोसली में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की रेवाड़ी इकाई ने एक पटवारी को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी पारिवारिक जमीन का रिकॉर्ड ठीक करने और इंतकाल दर्ज करने के बदले रिश्वत मांग रहा था. कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है.

शिकायत के बाद बिछाया गया जाल: ACB टीम की मानें तो गांव टूमना निवासी आनंद ने एसीबी को शिकायत देकर बताया कि वह अपनी पारिवारिक जमीन का रिकॉर्ड ठीक करवाने और इंतकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारी पुनीत कुमार के पास गया था. कई दिनों तक चक्कर लगाने के बावजूद काम नहीं हुआ. शिकायत के अनुसार पटवारी ने पहले 10 हजार रुपये की मांग की, बाद में सौदा 9 हजार रुपये में तय हुआ. इनमें से 5 हजार रुपये पहले ही दिए जा चुके थे, जबकि शेष 4 हजार रुपये देने थे.

रेवाड़ी में पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (ETV Bharat)

रंगे हाथों दबोचा गया आरोपी: शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई. शिकायतकर्ता को निर्धारित रकम देकर गुरुवार को तहसील कार्यालय भेजा गया. जैसे ही शिकायतकर्ता ने पटवारी को 4 हजार रुपये दिए, पहले से मौजूद एसीबी टीम ने उसे रिश्वत की रकम के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. मामले में विजिलेंस इंस्पेक्टर जयपाल ने कहा कि, "गांव टूमना निवासी आनंद की शिकायत पर जांच की गई. शिकायत सही मिलने पर टीम गठित कर पटवार भवन में ट्रैप लगाया गया. आरोपी पटवारी पुनीत को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है."

लोगों से की भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आने की अपील: इंस्पेक्टर जयपाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, "यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी काम के बदले रिश्वत मांगता है तो उसकी सूचना तुरंत विजिलेंस को दें. शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती है."

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