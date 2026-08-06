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रेवाड़ी में पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, इंतकाल के नाम पर मांगे थे 10 हजार

पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार ( ETV Bharat )