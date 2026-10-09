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रेवाड़ी में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर दो ट्रालों की भिड़ंत से लगी भीषण आग, एक चालक की मौत, दूसरा गंभीर

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर दो ट्रालों की भिड़ंत से लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे यानी कि NH-48 पर शुक्रवार अलसुबह मसानी बैराज के पास दो ट्रालों की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद एक ट्राले में भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह दोनों ट्राले हाईवे से गुजर रहे थे. मसानी बैराज के पास आगे चल रहे ट्राले के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. इससे पीछे आ रहा ट्राला अनियंत्रित होकर आगे वाले ट्राले से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्राले में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.