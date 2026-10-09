रेवाड़ी में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर दो ट्रालों की भिड़ंत से लगी भीषण आग, एक चालक की मौत, दूसरा गंभीर
रेवाड़ी में NH-48 पर दो ट्रालों की भिड़ंत के बाद आग लग गई. एक चालक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल.
Published : October 9, 2026 at 10:09 AM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे यानी कि NH-48 पर शुक्रवार अलसुबह मसानी बैराज के पास दो ट्रालों की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद एक ट्राले में भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है.
अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह दोनों ट्राले हाईवे से गुजर रहे थे. मसानी बैराज के पास आगे चल रहे ट्राले के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. इससे पीछे आ रहा ट्राला अनियंत्रित होकर आगे वाले ट्राले से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्राले में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू: इधर, हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, आग इतनी भीषण थी कि ट्राले में फंसे चालक को बचाया नहीं जा सका. उसकी मौके पर ही जलने से मौत हो गई. वहीं, दूसरे ट्राले का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
मृतक की पहचान में जुटी पुलिस: इस बारे में धारूहेड़ा थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि, "आज सुबह सूचना मिली कि जयपुर-दिल्ली हाईवे पर एक ट्राले में आग लग गई. आग लगने से उसमें चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई. अभी उसकी पहचान नहीं हुई है. गाड़ी के मालिक को सूचित कर दिया गया है. पुलिस मृतक की पहचान करने और हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी है."
आधे घंटे तक प्रभावित रहा यातायात: इधर, हादसे के कारण हाईवे पर करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही. सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं. सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित कराया. इसके बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो सकी.
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