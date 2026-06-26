रेवाड़ी रेलवे रोड हत्याकांड: शराब की बोतल बनी वजह, विवाद में चाकू से गोदकर की युवक की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
रेवाड़ी में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 26, 2026 at 4:31 PM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी शहर के रेलवे रोड पर दिनदहाड़े एक अज्ञात युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है. हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसकी पहचान भी कर ली जाएगी.
ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान मिला घायल युवक: मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान डीएसपी संजीव बल्हारा ने कहा कि, "24 जून की सुबह रेलवे चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड प्रीतम ने सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति गंभीर हालत में पड़ा है. उसके कपड़ों पर खून लगा था और पेट व छाती पर तेजधार हथियार से किए गए गहरे घाव थे. घायल व्यक्ति शराब के नशे में था और कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा था. डायल-112 की मदद से घायल को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई."
सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों तक पहुंची पुलिस: पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज में मृतक के साथ दो अन्य युवक जाते हुए दिखाई दिए. इसके आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.
शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद: डीएसपी संजीव बल्हारा ने बताया कि, "शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक और दोनों आरोपी शराब पीने के आदी थे. मृतक ने आरोपियों की शराब की बोतल से शराब पी ली थी. इसी बात से नाराज होकर दोनों आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई."
दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मुकेश उर्फ चौटाला के खिलाफ जीआरपी रेवाड़ी, जीआरपी हिसार, सिटी भिवानी तथा राजस्थान के अजमेर और बहरोड़ में आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, चोरी और मारपीट सहित 11 मामले दर्ज हैं. वहीं, दूसरे आरोपी सुखबीर के खिलाफ धारूहेड़ा, सेक्टर-6 धारूहेड़ा, सदर नारनौल और मानेसर थाना क्षेत्रों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, लूट, चोरी और मारपीट सहित चार मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच कर रही है.
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