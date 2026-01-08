ETV Bharat / state

रेवाड़ी में चोरों ने 18 दुकानों के ताले तोड़े, लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ, CCTV खंगाल रही पुलिस

रेवाड़ी: हरियाणा में सर्द मौसम के चलते चोरों का आतंक बढ़ने लगा है. रेवाड़ी में भी चोरों ने लोगों के नाक में दम किया हुआ है. बदमाश तसल्ली से वारदात को अंजाम देते सीसीटीवी में कैद हो गए. जिसके चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, रेवाड़ी के खोरी बस स्टैंड पर चोरों ने डेढ़ दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपये के सामान और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. तीन दिनों से जिले में चोरी की दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है.

चोरों के हौसले बुलंद: खोरी बस स्टैंड पर अच्छी मार्केट बनी हुई है. रात को दुकान बंद करने के बाद दुकानदार अपने घर चले गए. गुरुवार सुबह दुकानदारों ने दुकानों पर आना शुरू किया. तो उनके होश उड़ गए. दुकान के ताले टूटे हुए मिले. चोरों ने एक के बाद एक 18 दुकानों को अपना निशाना बनाया. इनमें हार्डवेयर की दुकान, लाइब्रेरी, साइकिल की दुकान, रेडीमेड कपड़ों की दुकानों समेत कई दुकानों में वारदात को अंजाम दिया.

रेवाड़ी में चोरों का आतंक (Etv Bharat)

करीब 3 लाख की चोरी: एक-दूसरे को सूचना देने के बाद सभी दुकानदार बस स्टैंड पर एकत्रित हो गए. पुलिस को सूचना देने के बाद कुंड पुलिस चौकी से कर्मचारी मौके पर पहुंच गए. दुकानों में रात के समय कैश ज्यादा नहीं होने के कारण चोर नकदी की ज्यादा चोरी नहीं कर पाए. लेकिन दुकानों से करीब 3 लाख रुपये का सामान चोरी कर फरार हो गए. हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों का मुआयना किया और शिकायत दर्ज करने के लिए चौकी आने का फरमान सुनाकर रवाना हो गई.