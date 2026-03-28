रेवाड़ी में LPG गैस कमी का असर, अटल कैंटीन में लगा ताला, मंडी से भूखे लौटे मजदूर-किसान
रेवाड़ी मंडी में गैस की किल्लत के कारण अटल कैंटिन में ताला लग गया.
Published : March 28, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 11:34 AM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी की अनाज मंडी स्थित अटल किसान मजदूर कैंटीन में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब गैस सिलेंडर खत्म होने के कारण कैंटीन को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा. रोजाना की तरह सस्ते भोजन की उम्मीद लेकर पहुंचे किसानों और मजदूरों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा. कैंटीन के मुख्य द्वार बंद देखकर लोगों को पहले तो कारण समझ नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर खत्म होने के कारण कैंटिन बंद है.
मजदूरों और किसानों की नाराजगी: कैंटीन में भोजन करने आए लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, "हम रोज यहां 10 रुपये में खाना खाने आते हैं, लेकिन आज कैंटीन बंद मिली. हमें बिना खाना खाए लौटना पड़ा. सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब मजदूरों और किसानों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन ऐसी लापरवाही से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा."
प्रशासन पर उठे सवाल: किसानों और मजदूरों ने मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, "सिलेंडर की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी ताकि कैंटीन बंद न करनी पड़े. प्रशासन की लापरवाही के कारण हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए ठोस इंतजाम जरूरी हैं."
अधिकारियों ने दिया आश्वासन: वहीं, इस पूरे मामले में रेवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग मैनेजर सत्यप्रकाश ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "कभी-कभार इस तरह की अव्यवस्था हो जाती है क्योंकि यहां कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है. जिला उपायुक्त और एसडीएम से बात करके जल्द ही सिलेंडर की व्यवस्था कर दी जाएगी और कैंटीन को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा."
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