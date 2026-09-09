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रेवाड़ी में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, पड़ोसी के पास छोड़ अस्पताल गई मां, लौटने पर मिली बेहोश, आरोपी गिरफ्तार

रेवाड़ी में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में उसके पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Rewari Man Arrested for Alleged Sexual Assault on 4 Year Old Girl
रेवाड़ी में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
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रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले में चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर है, जो बावल की एक कंपनी में कर्मचारी बताया जा रहा है. कसोला थाना पुलिस ने मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बच्ची का मेडिकल कराया गया है और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है.

अस्पताल जाते समय पड़ोसी के पास छोड़ी थी बच्ची: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिहार निवासी एक परिवार कसोला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता है. परिवार के पड़ोस में मध्यप्रदेश के सागर निवासी 21 वर्षीय युवक किराए के कमरे में रहता है. मंगलवार शाम बच्ची की मां दवाई लेने के लिए अस्पताल गई थी और चार वर्षीय बेटी को आरोपी युवक के पास छोड़ गई.

चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में उसके पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (ETV Bharat)

लौटने पर बेहोश मिली मासूम: देर शाम जब महिला वापस आरोपी के कमरे पर पहुंची तो बच्ची बदहाल अवस्था में बेहोश पड़ी मिली, जबकि आरोपी वहां से फरार था. बच्ची की हालत देखकर मां घबरा गई और उसने तुरंत अपने पति और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. कसोला थाना पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाकर मेडिकल कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी गिरफ्तार: इस पूरे मामले में डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने कहा कि, "थाने के माध्यम से एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत ठीक है. मामले में तुरंत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. सीडब्ल्यूसी और पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची की स्थिति की जानकारी ली है. आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."

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