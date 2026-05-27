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रेवाड़ी में क्या हनुमानजी से डरा चोर?, चांदी के मुकुट को छोड़ा, लाखों का माल ले उड़ा, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात

हरियाणा के रेवाड़ी के हनुमान मंदिर में लाखों रुपए की चोरी हुई लेकिन चोर हनुमानजी के मस्तक पर सजे चांदी के मुकुट को छोड़ गया.

Rewari Hanuman temple Theft goods worth lakhs stolen captured on CCTV camera
रेवाड़ी में क्या हनुमानजी से डरा चोर? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 10:24 PM IST

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Updated : May 27, 2026 at 10:34 PM IST

3 Min Read
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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी शहर के भैरू चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में घुसे एक चोर ने देवी-देवताओं की प्रतिमाओं से चांदी के 6 छत्र चोरी कर लिये. इनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये बताई गई है. चोर मंदिर में रखे दानपात्र को भी उठा ले गया और पास के प्लॉट में उसे खाली कर फेंक गया. चोरी के बाद बाजारों से जाते हुए वो सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है.

हनुमान मंदिर में चोरी : इस चोरी का पता बुधवार की सुबह उस समय लगा, जब पुजारी और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. मंदिर के मुख्य द्वार के ताले सही सलामत पाए गए. जांच पड़ताल के बाद पता चला कि चोर पीछे से तीन मंजिल की छत पर पहुंचा और छत के दरवाजे को तोड़कर नीचे उतर आया. चोर मंदिर से 5 लाख रुपये कीमत के छत्र और दानपात्र ले गया है. चोर ने दानपात्र को तोड़कर उसमें से रुपये निकाले और उसे पास के प्लॉट में फेंक दिया. दानपात्र में लगभग 20 हजार रुपये बताये जा रहे हैं.

रेवाड़ी में क्या हनुमानजी से डरा चोर? (ETV Bharat)

हनुमानजी के चांदी के मुकुट को छोड़ गया : हालांकि चोर ने हनुमान जी के मस्तक पर सजे चांदी के मुकुट को छुआ तक नहीं. लोगों में चर्चा है कि चोर चांदी के छत्र समेत बाकी कीमती सामान सब ले गया, लेकिन चांदी के मुकुट जैसे कीमती सामान को क्यों छोड़ गया. ऐसे में क्या चोर हनुमान जी से डर गया. वर्ना इतने कीमती मुकुट को वो बाकी सामान के साथ ले जाता. सूचना मिलते ही शहर थाना प्रभारी सूबे सिंह मौके पर पहुंचे. बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस ने केस दर्ज कर फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है. शहर थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि आज सूचना मिली कि शहर के भैरव चौक पर चोरों ने एक प्राचीन हनुमान मंदिर का ताला तोड़ दिया. सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है. एक चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है. जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

Rewari Hanuman temple Theft goods worth lakhs stolen captured on CCTV camera
लाखों का माल ले उड़ा (ETV Bharat)

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Last Updated : May 27, 2026 at 10:34 PM IST

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