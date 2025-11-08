ETV Bharat / state

रेवाड़ी में चलते डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचा चालक, देखें वीडियो

रेवाड़ी में डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया है.

Rewari diesel tanker fire
डीजल टैंकर में लगी भीषण आग (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 8, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: जिले के बावल रोड स्थित कमालपुर के पास एक डीजल टैंकर में अचानक आग लग गई. घटना के समय टैंकर करनावास स्थित डिपो से डीजल भरकर रवाना हुआ था. जैसे ही टैंकर कमालपुर फ्लाईओवर के पास पहुंचा, अचानक उसके कैबिन में आग लग गई. गनीमत रही कि टैंकर में भरे डीजल में आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.घटना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर आग की भयावहता देखी जा रही है. वीडियो में टैंकर के कैबिन से धुआं और आग निकलते साफ देखा जा रहा है.

चलते डीजल टैंकर में लगी भीषण आग (ETV bharat)

बाल-बाल बचा चालक: घटना के समय टैंकर चालक ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. चालक ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. इधर, सूचना मिलते ही रेवाड़ी दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

Rewari diesel tanker fire
रेवाड़ी में चलते डीजल टैंकर में लगी भीषण आग (ETV bharat)

दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू:इस बारे में दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आग बुझाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए और सुरक्षित रूप से स्थिति को नियंत्रण में किया. चालक की सतर्कता से उसकी जान बची.

मौके पर मची अफरा-तफरी: वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की वजह से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. लेकिन टैंकर चालक और दमकल विभाग की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया. वहीं, अधिकारीयों ने लोगों से आग लगने पर घबराने के बजाय तुरंत मदद के लिए फोन करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की. रेवाड़ी दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक प्रशिक्षण और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी.

ये भी पढ़ें:करनाल शुगर मिल 25 नवंबर से शुरू करने की तैयारी, किसानों ने की 18 नवंबर से पिराई शुरू करने की मांग, दी आंदोलन की चेतावनी

TAGGED:

REWARI DIESEL TANKER FIRE
DIESEL TANKER CATCHES FIRE REWARI
REWARI KAMALPUR BAWAL ROAD
FIRE IN REWARI
REWARI DIESEL TANKER CABIN FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.