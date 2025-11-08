रेवाड़ी में चलते डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचा चालक, देखें वीडियो
रेवाड़ी में डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया है.
Published : November 8, 2025 at 1:57 PM IST
रेवाड़ी: जिले के बावल रोड स्थित कमालपुर के पास एक डीजल टैंकर में अचानक आग लग गई. घटना के समय टैंकर करनावास स्थित डिपो से डीजल भरकर रवाना हुआ था. जैसे ही टैंकर कमालपुर फ्लाईओवर के पास पहुंचा, अचानक उसके कैबिन में आग लग गई. गनीमत रही कि टैंकर में भरे डीजल में आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.घटना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर आग की भयावहता देखी जा रही है. वीडियो में टैंकर के कैबिन से धुआं और आग निकलते साफ देखा जा रहा है.
बाल-बाल बचा चालक: घटना के समय टैंकर चालक ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. चालक ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. इधर, सूचना मिलते ही रेवाड़ी दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू:इस बारे में दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आग बुझाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए और सुरक्षित रूप से स्थिति को नियंत्रण में किया. चालक की सतर्कता से उसकी जान बची.
मौके पर मची अफरा-तफरी: वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की वजह से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. लेकिन टैंकर चालक और दमकल विभाग की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया. वहीं, अधिकारीयों ने लोगों से आग लगने पर घबराने के बजाय तुरंत मदद के लिए फोन करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की. रेवाड़ी दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक प्रशिक्षण और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी.
ये भी पढ़ें:करनाल शुगर मिल 25 नवंबर से शुरू करने की तैयारी, किसानों ने की 18 नवंबर से पिराई शुरू करने की मांग, दी आंदोलन की चेतावनी