धारूहेड़ा पीएचसी पर मंत्री का औचक निरीक्षण: स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही देख भड़कीं आरती राव, शाम तक मांगी रिपोर्ट
धारूहेड़ा पीएचसी में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान अव्यवस्था देख स्टाफ को जमकर फटकार लगाई.
Published : November 13, 2025 at 4:59 PM IST
रेवाड़ी: जिले के धारूहेड़ा की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वीरवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गईं. मंत्री के आकस्मिक दौरे से स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों में हड़कंप मच गया. मंत्री ने अस्पताल की स्थिति देखकर नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद स्टाफ को जमकर फटकार लगाई.
शाम तक मांगी रिपोर्ट: आरती सिंह राव ने स्वास्थ्य केंद्र में फैली अव्यवस्था और खामियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. नरेंद्र दहिया को तुरंत पीएचसी बुलाने के निर्देश दिए. सीएमओ के पहुंचने पर मंत्री ने उन्हें आदेश दिया कि वे शाम तक पीएचसी की सभी समस्याओं और खामियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें. मंत्री आरती राव ने कहा कि, "लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.पीएचसी में स्टाफ और दवाओं की कमी जल्द दूर की जाएगी. जल्द ही यहां रेगुलर डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी."
स्टाफ की समस्याएं सुनीं: निरीक्षण के दौरान आरती सिंह राव ने पीएचसी के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की.उन्होंने स्टाफ की समस्याएं सुनीं और मरीजों की शिकायतों पर भी ध्यान दिया. आरती सिंह राव ने कस्बे के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करने का आश्वासन दिया.
"जल्द ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी": आरती सिंह राव ने कहा कि, "प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है. खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. " निरीक्षण के दौरान कस्बे के प्रबुद्ध नागरिक जेपी यादव ने मंत्री को डिलीवरी हट में सुविधाओं की कमी से अवगत कराया, जिस पर मंत्री ने कहा कि, "वहां जल्द ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी."
