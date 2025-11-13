ETV Bharat / state

धारूहेड़ा पीएचसी पर मंत्री का औचक निरीक्षण: स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही देख भड़कीं आरती राव, शाम तक मांगी रिपोर्ट

धारूहेड़ा पीएचसी में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान अव्यवस्था देख स्टाफ को जमकर फटकार लगाई.

Rewari Dharuheda PHC Surprise Inspection
धारूहेड़ा पीएचसी पर मंत्री का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: जिले के धारूहेड़ा की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वीरवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गईं. मंत्री के आकस्मिक दौरे से स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों में हड़कंप मच गया. मंत्री ने अस्पताल की स्थिति देखकर नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद स्टाफ को जमकर फटकार लगाई.

शाम तक मांगी रिपोर्ट: आरती सिंह राव ने स्वास्थ्य केंद्र में फैली अव्यवस्था और खामियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. नरेंद्र दहिया को तुरंत पीएचसी बुलाने के निर्देश दिए. सीएमओ के पहुंचने पर मंत्री ने उन्हें आदेश दिया कि वे शाम तक पीएचसी की सभी समस्याओं और खामियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें. मंत्री आरती राव ने कहा कि, "लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.पीएचसी में स्टाफ और दवाओं की कमी जल्द दूर की जाएगी. जल्द ही यहां रेगुलर डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी."

स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही देख भड़कीं आरती राव (ETV Bharat)

स्टाफ की समस्याएं सुनीं: निरीक्षण के दौरान आरती सिंह राव ने पीएचसी के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की.उन्होंने स्टाफ की समस्याएं सुनीं और मरीजों की शिकायतों पर भी ध्यान दिया. आरती सिंह राव ने कस्बे के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करने का आश्वासन दिया.

"जल्द ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी": आरती सिंह राव ने कहा कि, "प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है. खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. " निरीक्षण के दौरान कस्बे के प्रबुद्ध नागरिक जेपी यादव ने मंत्री को डिलीवरी हट में सुविधाओं की कमी से अवगत कराया, जिस पर मंत्री ने कहा कि, "वहां जल्द ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी."

ये भी पढ़ें:अंबाला में गर्लफ्रेंड के लिए चोरी का प्लान हुआ फेल, डायल 112 के हत्थे चढ़ा मोबाइल स्नेचर

TAGGED:

REWARI DHARUHEDA PHC
HARYANA HEALTH MINISTER AARTI RAO
AARTI RAO SURPRISE VISIT PHC
धारूहेड़ा पीएचसी पर मंत्री की रेड
AARTI RAO DHARUHEDA PHC INSPECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.