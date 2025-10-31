ETV Bharat / state

रेवाड़ी में डीएपी की कालाबाजारी, किसानों का आरोप, बोले- "राजस्थान में ऊंचे दामों पर बेची जा रही खाद"

हरियाणा में किसान मायूस नजर आ रहे हैं. भिवानी के बाद अब रेवाड़ी में किसानों ने डीएपी कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं.

रेवाड़ी में डीएपी की कालाबाजारी
रेवाड़ी में डीएपी की कालाबाजारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 10:55 AM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: हरियाणा के अन्नदाता एक बार फिर परेशान नजर आ रहे हैं. कहीं पर डीएपी खाद को लेकर कतारें लगी हुई हैं. तो कहीं पर मंडियों में किसान लाइनों में परेशान हैं. वहीं, रेवाड़ी में किसान इन दिनों डीएपी खाद की गंभीर किल्लत को सामना कर रहा है. रबी फसल की बुवाई के दौरान किसान डीएपी न मिलने से काफी चिंतित है. किसानों का आरोप है कि "जिले की खाद राजस्थान में ऊंचे दामों पर बेची जा रही है. जिसके चलते सरसों और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है".

डीएपी कालाबाजारी: किसानों ने स्थानीय स्तर पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि "सरकारी डीएपी खाद, जिसकी कीमत 1350 रुपये प्रति बोरी होनी चाहिए, उसे बाजार में अधिक दामों पर बेचा जा रहा है". एक किसान ने बताया कि "जिले का खाद कोटा पड़ोसी राज्य राजस्थान व मेवात भेजा जा रहा है. जहां मुनाफाखोर इसे ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं".

रेवाड़ी में डीएपी की कालाबाजारी (Etv Bharat)

परेशान हो रहे अन्नदाता: किसानों का आरोप है कि "मंडी में यूरिया के साथ नैनो की बोतलें दी जा रही हैं. ग्रामीण क्षेत्र के कई किसानों ने शिकायत की है कि सहकारी समितियों और सरकारी वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगती हैं. लेकिन अक्सर स्टॉक खत्म हो जाता है". किसानों का कहना है कि "सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रहा है. जबकि कालाबाजारी करने वाले दुकानदार दोगुने दाम वसूल रहे हैं. डीएपी के बिना सरसों और गेहूं की अच्छी पैदावार की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिससे चिंताएं बढ़ी हुई है".

ये भी पढ़ें: भिवानी में खाद की कालाबाजारी! सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी, डीएपी और यूरिया के सैकड़ों कटे गायब, महंगे दामों में बेची जा रही थी सब्सिडी वाली खाद

ये भी पढ़ें: "साहब इस जन्म तो लाइन मिटे कोनी, फेर जन्म लेना पड़ेगा जिद लाइनों ते पीछा छुटेगा", किसान का छलका दर्द

Last Updated : October 31, 2025 at 11:35 AM IST

TAGGED:

FERTILIZER SOLD IN RAJASTHAN
DAP SHORTAGE IN HARYANA
रेवाड़ी में डीएपी की कमी
रेवाड़ी में डीएपी कालाबाजारी
REWARI DAP BLACK MARKETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.