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रेवाड़ी में रिश्वतखोर कमांडेंट गिरफ्तार, होमगार्ड को ज्वाइन कराने के नाम पर ले रहा था घूस

रेवाड़ी: रेवाड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने होमगार्ड सेंटर के कमांडेंट सुधीर कुमार को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. वीरवार दोपहर बाद हुई इस कार्रवाई के बाद होमगार्ड कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आरोपी के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

ज्वाइन कराने के नाम पर मांगी थी रिश्वत: पुलिस की मानें तो नांगल उगरा निवासी सुरेश होमगार्ड में हवलदार के पद पर तैनात था. आरोप है कि कमांडेंट सुधीर कुमार ने उसे बिना नोटिस दिए करीब 10 महीने से घर पर बैठाया हुआ था. सुरेश ने आरोप लगाया कि दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन कराने के बदले उससे डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मांगी गई. शिकायतकर्ता के अनुसार वह पहले ही एक लाख रुपये दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई.

एसीबी ने बिछाया जाल: एसीबी इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि, "शिकायत मिलने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. शिकायतकर्ता को पाउडर लगे 50 हजार रुपये देकर आरोपी के पास भेजा गया. जैसे ही आरोपी ने पैसे लिए, टीम ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के बाद आरोपी को एसीबी कार्यालय लाया गया, जहां हाथ धुलवाने की प्रक्रिया भी पूरी की गई."