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रेवाड़ी के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, धमाके से मचा हड़कंप, 5 कर्मचारी झुलसे

केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: जिले के बावल क्षेत्र के सेक्टर-5 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार दोपहर एक केमिकल उत्पादक कंपनी में भीषण आग लग गई. आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. आग इतनी भयानक थी कि उसका काला धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया. धमाके से मचा हड़कंप: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के कुछ देर बाद कंपनी परिसर के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. घटना के समय कंपनी के अंदर करीब 30 कर्मचारी मौजूद थे. आग और धमाके के बाद कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया. हादसे में पांच कर्मचारी आग से झुलस गए. जिनमें से चार कर्मचारियों को गुरुग्राम एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि एक कर्मचारी का रेवाड़ी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. रेवाड़ी के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग (ETV Bharat)