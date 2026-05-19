ETV Bharat / state

रेवाड़ी के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, धमाके से मचा हड़कंप, 5 कर्मचारी झुलसे

रेवाड़ी के बावल स्थित केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई. आग लगने से 5 कर्मचारी घायल हो गए.

Rewari Chemical Factory Fire
केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: जिले के बावल क्षेत्र के सेक्टर-5 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार दोपहर एक केमिकल उत्पादक कंपनी में भीषण आग लग गई. आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. आग इतनी भयानक थी कि उसका काला धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया.

धमाके से मचा हड़कंप: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के कुछ देर बाद कंपनी परिसर के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. घटना के समय कंपनी के अंदर करीब 30 कर्मचारी मौजूद थे. आग और धमाके के बाद कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया. हादसे में पांच कर्मचारी आग से झुलस गए. जिनमें से चार कर्मचारियों को गुरुग्राम एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि एक कर्मचारी का रेवाड़ी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

रेवाड़ी के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग (ETV Bharat)

आसपास की फैक्ट्रियां भी कराई गईं खाली: आग के कारण फैले धुएं से आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास की कंपनियों और इलाकों को खाली करवा दिया. मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. डीएसपी सुरेंद्र कुमार और एसडीएम संजीव कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया.

आग के कारणों का अभी पता नहीं: इस पूरे मामले में बावल के एसडीएम संजीव कुमार ने बताया कि, "सेक्टर-5 स्थित GLS स्पेशलिस्ट केमिकल उत्पादक कंपनी में आग किन कारणों से लगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. फिलहाल 15 से ज्यादा दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं. सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को भी खाली कराया गया है."

वहीं, दमकल विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं. केमिकल पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे राहत कार्य में कठिनाई आई. प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल के आसपास न जाने की अपील की है.

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में कबाड़ के ढेर में लगी भीषण आग, आसपास के मकानों को कराया गया खाली, देखें वीडियो

TAGGED:

REWARI FACTORY EXPLOSION
REWARI BAWAL SECTOR 5 FIRE
BAWAL INDUSTRIAL AREA FIRE
HARYANA CHEMICAL PLANT BLAST
REWARI CHEMICAL FACTORY FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.