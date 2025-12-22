ETV Bharat / state

रेवाड़ी कार लूट में बड़ा खुलासा, पिता के एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए खरीदे हथियार

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में एक सप्ताह पहले 16 दिसंबर की रात दिल्ली-जयपुर हाइवे पर कार लूट के मास्टरमाइंड देवांशु ने हिस्ट्रीशीटर से बदला लेने के लिए हथियार खरीदे थे. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है. पांच दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आरोपियों को पुलिस अदालत में पेश करेगी

बदला लेना चाहता था : बावल डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि देवांशु के पिता सूरजभान राजस्थान पुलिस में सिपाही है. उन्होंने हिस्ट्रीशीटर विनोद फेडरिक को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई थी. गिरफ्तारी के ठीक एक साल बाद 1995 में उनका एक्सीडेंट हो गया था. देवांशु को शक था कि पिता का एक्सीडेंट हिस्ट्रीशीटर विनोद फैडरिक ने ही करवाया है. देवांशु पिता के एक्सीडेंट का बदला लेने के साथ हिस्ट्रीशीटर नशा कारोबारी विनोद फैडरिक का साम्राज्य खत्म करना चाहता था. इसके लिए उसने हथियार जमा करने के लिए मेरठ के बंटी से संपर्क किया था.

देवांशु ने हथियार खरीदे थे : वारदात में प्रयोग किए गए हथियारों से पहले भी देवांशु ने हथियार खरीदे थे. बंटी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था और तीन चार दिन के रिमांड पर था. डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि सीआईए ने आरोपियों से पूछताछ के बाद 5 देशी पिस्टल, 250 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन, 22 मैगजीन की स्प्रिंग, एक बैरल की स्प्रिंग, एक बैग, एक आईफोन, 6 वाकी-टॉकी सैट, 5 वॉकी-टॉकी चार्जर, 5 अडैप्टर, एक पैकेट दस्ताना, एक दूरबीन, 2 पावर अडैप्टर, 3 कारतूस की खाली डब्बी, एक हथकड़ी बरामद की है. इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तारी के समय दो पिस्टल, तीन मैगजीन, 79 कारतूस, जैमर, जीपीएस ट्रैकर सिस्टम बरामद किया था.