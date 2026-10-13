रेवाड़ी कैब लूट मामले में बड़ा खुलासा, जिला पार्षद का बेटा बना लुटेरा, साले और 2 साथियों संग कैब ड्राइवर को लूटा, 4 आरोपी गिरफ्तार
रेवाड़ी में जिला पार्षद के बेटे समेत चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. इन चारों ने उबर कैब चालक को बंधक बनाकर गाड़ी लूटी थी.
Published : October 13, 2026 at 10:17 AM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी में कैब लूट की वारदात में जिला पार्षद के बेटे समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने उबर ऐप से कैब बुक कर चालक को सुनसान रास्ते पर बंधक बनाया और उससे नकदी, मोबाइल फोन व सेलेरियो गाड़ी लूट ली. वारदात के बाद आरोपी मानेसर के एक होटल में जाकर छिप गए थे. पुलिस ने चारों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है.
पोसवाल चौक से बुक की कैब: इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान एएसपी दीपिका अग्रवाल ने बताया कि, "10 अक्टूबर की रात जिला पार्षद के बेटे जतिन ने अपने साले और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची. चारों ने रेवाड़ी के बाइपास चौक स्थित पोसवाल चौक के पास शराब के ठेके से उबर कैब बुक की. कैब चालक आशीष, निवासी गांव मोड़ी, जिला महेंद्रगढ़, चारों युवकों को गाड़ी में बैठाकर रवाना हुआ. आरोपियों ने भवाड़ी गांव के अंडरपास के पास पहुंचते ही चालक का गला दबा दिया और उसे पिछली सीट पर बंधक बना लिया."
खेत में बंधक बनाया: एएसपी दीपिका अग्रवाल ने आगे बताया कि, "वारदात के दौरान आरोपियों ने चालक का मोबाइल फोन छीन लिया और उसका पासवर्ड पूछा. इसके बाद उसे एक खेत में बंधक बनाकर रखा. आरोपियों ने चालक के PhonePe अकाउंट से स्कैनर के माध्यम से करीब 13 हजार रुपये निकलवाए. इसके अलावा पेट्रोल पंप से तेल भरवाने और नकदी के रूप में करीब 7 हजार रुपये भी लिए. इस तरह चालक से कुल 20 हजार रुपये की रकम लूटी गई."
मारपीट कर फेंका और कैब लेकर फरार हुए: एएसपी दीपिका अग्रवाल ने कहा कि, 'नकदी लूटने के बाद आरोपियों ने चालक आशीष के साथ मारपीट की और उसे हरिनगर-नारनौल रोड पर पुल के पास फेंक दिया. इसके बाद चारों उसकी सेलेरियो कैब और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. वारदात के बाद आरोपी मानेसर के एक होटल में रुके. बाद में वे कैब को वहीं छोड़कर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की."
सीआईए और मॉडल टाउन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई: एएसपी दीपिका अग्रवाल ने बताया, "सीआईए और थाना मॉडल टाउन पुलिस की संयुक्त विशेष टीम ने आधुनिक तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में संलिप्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान तुषार पुंसिका, परदेसी बाबू निवासी तीतरपुर मसानी, जतिन और कपिल निवासी प्रहलादपुरा के रूप में हुई है. चारों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान आरोपियों से लूटी गई सेलेरियो गाड़ी, मोबाइल फोन और नकदी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा. साथ ही अन्य आपराधिक वारदातों में उनकी संलिप्तता के संबंध में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी."
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