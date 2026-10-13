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रेवाड़ी कैब लूट मामले में बड़ा खुलासा, जिला पार्षद का बेटा बना लुटेरा, साले और 2 साथियों संग कैब ड्राइवर को लूटा, 4 आरोपी गिरफ्तार

रेवाड़ी कैब लूट मामले में बड़ा खुलासा ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: रेवाड़ी में कैब लूट की वारदात में जिला पार्षद के बेटे समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने उबर ऐप से कैब बुक कर चालक को सुनसान रास्ते पर बंधक बनाया और उससे नकदी, मोबाइल फोन व सेलेरियो गाड़ी लूट ली. वारदात के बाद आरोपी मानेसर के एक होटल में जाकर छिप गए थे. पुलिस ने चारों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है.

पोसवाल चौक से बुक की कैब: इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान एएसपी दीपिका अग्रवाल ने बताया कि, "10 अक्टूबर की रात जिला पार्षद के बेटे जतिन ने अपने साले और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची. चारों ने रेवाड़ी के बाइपास चौक स्थित पोसवाल चौक के पास शराब के ठेके से उबर कैब बुक की. कैब चालक आशीष, निवासी गांव मोड़ी, जिला महेंद्रगढ़, चारों युवकों को गाड़ी में बैठाकर रवाना हुआ. आरोपियों ने भवाड़ी गांव के अंडरपास के पास पहुंचते ही चालक का गला दबा दिया और उसे पिछली सीट पर बंधक बना लिया."