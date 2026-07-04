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रेवाड़ी ब्लाइंड मर्डर केस: नहर में मिला शव, जांच में खुला राज, पत्नी निकली मास्टरमाइंड, प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या

रेवाड़ी ब्लाइंड मर्डर केस ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले में 21 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. थाना कसौला पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक की पत्नी तन्नु और उसके सहयोगी हरिओम को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. गुमशुदगी से शुरू हुई जांच: डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योराण ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि, "गांव जड़थल निवासी रतनलाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा मोनू 8 जून की रात करीब 10 बजे इलेक्ट्रिक स्कूटी से दवाई लेने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. शिकायत मिलते ही थाना कसौला पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी." नहर में मिला शव, जांच में खुला राज, पत्नी निकली मास्टरमाइंड (ETV Bharat) नहर में मिला शव: डीएसपी ने आगे बताया कि, "जांच के दौरान 10 जून को गांव आसलवास नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मोनू के रूप में हुई. घटनास्थल पर उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मिली. मृतक के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं थे, इसलिए शुरुआती जांच में मामला नहर में डूबने का प्रतीत हुआ. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस ने जांच जारी रखी."