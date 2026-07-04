रेवाड़ी ब्लाइंड मर्डर केस: नहर में मिला शव, जांच में खुला राज, पत्नी निकली मास्टरमाइंड, प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या
रेवाड़ी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : July 4, 2026 at 11:40 AM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले में 21 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. थाना कसौला पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक की पत्नी तन्नु और उसके सहयोगी हरिओम को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
गुमशुदगी से शुरू हुई जांच: डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योराण ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि, "गांव जड़थल निवासी रतनलाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा मोनू 8 जून की रात करीब 10 बजे इलेक्ट्रिक स्कूटी से दवाई लेने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. शिकायत मिलते ही थाना कसौला पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी."
नहर में मिला शव: डीएसपी ने आगे बताया कि, "जांच के दौरान 10 जून को गांव आसलवास नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मोनू के रूप में हुई. घटनास्थल पर उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मिली. मृतक के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं थे, इसलिए शुरुआती जांच में मामला नहर में डूबने का प्रतीत हुआ. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस ने जांच जारी रखी."
प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह: डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योराण ने कहा कि, "जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पता चला कि मृतक की पत्नी तन्नु का सोनू नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने हत्या की साजिश रची. योजना को अंजाम देने के लिए सोनू ने अपने दोस्तों हरिओम और अमन को भी शामिल किया. पुलिस के अनुसार, सभी ने मिलकर पूरी वारदात की पूर्व योजना बनाई थी."
फोन कर बुलाया, फिर की हत्या: पुलिस जांच के अनुसार तन्नु ने ही मोनू को फोन कर गांव कसोली बुलाया. वहां पहले से मौजूद हरिओम और अमन ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह व नाक दबाकर बेहोश कर दिया. जब उसकी मौत हो गई तो आरोपियों ने सबूत मिटाने और मामले को दुर्घटना दिखाने के उद्देश्य से शव को आसलवास नहर में फेंक दिया. इसके बाद घटनास्थल पर स्कूटी भी छोड़ दी गई ताकि मामला हादसा लगे.
जांच में जुटी पुलिस: डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योराण ने कहा कि, "जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. मामले में पत्नी तन्नु और हरिओम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है."
ये भी पढ़ें: ओवरलोड डंपर ने पुलिस पीसीआर को टक्कर मारी, 20 मीटर तक घसीटा, आरोपी गिरफ्तार