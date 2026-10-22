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रेवाड़ी में डेढ़ करोड़ की सड़क एक महीने में उखड़ी, विधायक लक्ष्मण यादव ने जताई नाराजगी, बोले-"अधिकारियों को कार्रवाई में मजा आ रहा है या किसी का संरक्षण है?"

रेवाड़ी में डेढ़ करोड़ की सड़क एक महीने में उखड़ी ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: नगर परिषद में चुनाव के बाद व्यवस्था बदलने के दावों के बीच शहर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. सेक्टर-4 में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही सीसी रोड से रोड़ियां निकलने की शिकायत सामने आई है. निर्माण के लगभग एक महीने के भीतर ही सड़क की हालत खराब होने के आरोपों पर भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने नाराजगी जताई है. उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की जरूरत बताई है.

विधायक ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण: सेक्टर-4 में सीसी रोड से रोड़ियां निकलने के मामले को विधायक लक्ष्मण यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि, "सड़क की गुणवत्ता को लेकर उनके पास पहले ही शिकायत पहुंच चुकी है. सड़क से रोड़ियां निकलने की समस्या को रोकने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत भी मिली है. ऐसे में निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति की जांच कराना जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सड़क की हालत खराब होने के पीछे क्या कारण हैं."

डेढ़ करोड़ की सड़क एक महीने में उखड़ी (ETV Bharat) डीएमसी को जांच के निर्देश: विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि, "हमने शिकायत मिलने के बाद डीएमसी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. ऐसा लगता है कि या तो अधिकारियों को इसमें मजा आ गया है या फिर अधिकारी कार्रवाई करना ही नहीं चाहते या किसी के आशीर्वाद के चलते कार्रवाई से बच रहे हैं. डीएमसी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने की बात कही थी." विधायक के निवास के नजदीक बन रही सड़क: सेक्टर-4 की यह सीसी रोड विधायक लक्ष्मण यादव के निवास के नजदीक बनाई जा रही है. इसके बावजूद सड़क की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आने से नगर परिषद के निर्माण कार्यों की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि सड़क से निकल रही रोड़ियों को रोकने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि, निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और तकनीकी गुणवत्ता की जांच के बिना इन आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती. ऐसे में जरूरी है कि संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच करवाएं. विधायक लक्ष्मण यादव ने जताई नाराजगी (ETV Bharat)