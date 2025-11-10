ETV Bharat / state

रेवाड़ी में 200 बेड के अस्पताल की लड़ाई जारी, निर्माण को लेकर विवाद, रामगढ़-भगवानुपर और शहर के संगठन आमने-सामने

रेवाड़ी: शहर में 200-बेड के नए सरकारी अस्पताल को लेकर दो धड़े आमने-सामने हैं. शहर की संस्थाओं और संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नया अस्पताल वर्तमान सरकारी नागरिक अस्पताल परिसर में ही बनाया जाए. वहीं, रामगढ़-भगवानपुर के लोगों द्वारा गठित “अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति” इस मामले में अलग रुख अपनाए हुए है. उनका कहना है कि नया अस्पताल उसी क्षेत्र में बने जहां उनके गांव ने पहले ही जमीन सरकार को दी हुई है. संघर्ष समिति का आरोप: इसे लेकर मॉडल टाउन में संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल यादव, कामरेड राजेन्द्र सिंह और नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने पत्रकारवार्ता की. प्रेसवार्ता के दौरान कामरेड राजेन्द्र सिंह ने बताया कि रामगढ़-भगवानपुर के लोग पिछले 146 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने व प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. शहर की कुछ संस्थाएं और संगठन उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और पुराने अस्पताल परिसर में नया अस्पताल बनाने की मांग उठा रहे हैं. यहां तक कि नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव भी इस मांग में शामिल हैं, जबकि उन्होंने आंदोलन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं सौंपा. अब जब हमारा आंदोलन चरम पर है और जनता का समर्थन मिल रहा है, तो कुछ लोग इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका मकसद शहर और देहात को बांटना है." रामगढ़-भगवानुपर और शहर के संगठन आमने-सामने (ETV Bharat)