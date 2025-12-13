ETV Bharat / state

गरियाबंद में दो हार्डकोर इनामी नक्सलियों का सरेंडर, 20 साल से संगठन में थे सक्रिय

हार्डकोर इनामी नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 2:24 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read
गरियाबंद: छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं. शनिवार को गरियांबद में भी दो नक्सली सरेंडर कर मुख्यधारा में लौट आए. इनमें एक महिला और एक पुरुष नक्सली शामिल हैं. दोनों नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था.दोनों नक्सली 20 साल से ज्यादा समय से नक्सल संगठन में सक्रिय थे.

किन नक्सलियों ने किया सरेंडर?

एसडीके एरिया कमेटी संतोष और सिननापाली एरिया कमेटी में सक्रिय मंजू ने हथियार डाले. दोनों नक्सली दर्जनों घटनाओं में शामिल रहे हैं. दोनों ने एएसपी के सामने आत्मसमर्पण किया.

दोनों एरिया कमेटी सदस्य पर पांच-पांच लाख का इनाम है. पिछले एक साल से सघन नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है, उसमें यह अहम पड़ाव है. गरियाबंद जिले में अब भी 20-22 नक्सली और बचे हैं. तीन एरिया कमेटी अभी बची है. इन एरिया कमेटी के सदस्य भी सरेंडर करना चाहते हैं. हम नक्सलियों से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द सरेंडर करें-धीरेंद्र पटेल, एएसपी, गरियाबंद

गरियाबंद एएसपी धीरेंद्र पटेल (ETV BHARAT)

7 नवंबर को भी नक्सलियों ने किया था सरेंडर

शुक्रवार 7 नवंबर को जिले के अमलीपदर इलाके में कुल 7 नक्सलियों ने हथियार डाले थे. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में नक्सल कमांडर सुनील सहित उनके दल के नक्सली थे. इस कमेटी का एरिया कमांडर हरियाणा निवासी सुनील सहित सचिव एरिना और अन्य वरिष्ठ कैडर शामिल हैं, जिन पर कुल 37 लाख रुपये का इनाम घोषित था. सुनील पर अकेले 8 लाख रुपए का इनाम था.

कौन है नक्सल कमांडर सुनील ?

सरेंडर करने वाला नक्सल कमांडर सुनील कई सालों से इस इलाके में सक्रिय था. वह हरियाणा का रहने वाला है. उसके साथ अन्य सदस्यों में एरिना (सचिव) सहित गोबरा, सीनापाली, एसडीके और सीतानदी एरिया के कैडर शामिल थे. इनके समर्पण से कमेटी पूरी तरह अब टूट चुकी है.

उदंती कमेटी का सरेंडर बड़ी कामयाबी: उदंती एरिया कमेटी धमतरी, गरियाबंद और नुआपाड़ा (ओडिशा) डिवीजन का हिस्सा थी, जो बस्तर के घने जंगलों से ओडिशा को जोड़ने वाला नक्सलियों का प्रमुख रसद केंद्र था. यहां से कई बड़े हमले जैसे आईईडी विस्फोट और सुरक्षा बलों पर घात लगाए जाते थे. हाल ही में 2 नवंबर को ही पुलिस ने इसी कमेटी के विस्फोटक डंप (14 प्रेशर कुकर, वायर, पटाखे आदि) को बरामद किया था.

साल 2025 में बड़े नक्सलियों के सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गरियाबंद में 28 नक्सली मुठभेड़ में हो चुके हैं ढेर

पिछले नौ महीनों में गरियाबंद में 30 नक्सलियों ने समर्पण किया है, जबकि 28 को एनकाउंटर में मार गिराया गया है.

Last Updated : December 13, 2025 at 3:43 PM IST

संपादक की पसंद

