बागपत में बावरिया गिरोह का बदमाश एनकाउंटर में पकड़ा गया, 25 हजार का इनामी था, लूट मामले में पुलिस कर रही थी तलाश

इनामी बदमाश काली राम के दाहिने पैर में गोली लगी है. आरोपी के पास से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है.

पुलिस ने इनामी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने इनामी को किया गिरफ्तार.
Published : December 11, 2025 at 10:50 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 11:01 PM IST

बागपत : थाना खेकड़ा क्षेत्र में बावरिया गैंग के वांडेट 25 हजार का इनामी बदमाश को मुठभेड़े के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के पास से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है.

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया, आज (11 DEC) को थाना खेकड़ा पर बावरिया गैंग के 25 हजार रुपए के इनामी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है. इनामी लूट के मामले में थाना बड़ौत से फरार चल रहा था. मुखबिर से सूचना मिली थी कि शामली के थाना झीझाना के रहने वाले बावरिया काली राम पुत्र मेहंद्र खेकड़ा की ओर बाइक से आ रहा है.

पुलिस ने चेकिंग शुरू की. इस बीच काली राम बाइक से आता दिखा. पुलिस ने रुकने को कहा तो भागने लगा. पीछा करने पर काली राम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह बाइक के साथ जमीन पर गिर गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं. लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया, फिलहाल पुलिस आरोपी आरोपी से पूछताछ कर रही है. काली राम के आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है. मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है.

