ETV Bharat / state

बागपत में बावरिया गिरोह का बदमाश एनकाउंटर में पकड़ा गया, 25 हजार का इनामी था, लूट मामले में पुलिस कर रही थी तलाश

बागपत : थाना खेकड़ा क्षेत्र में बावरिया गैंग के वांडेट 25 हजार का इनामी बदमाश को मुठभेड़े के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के पास से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है.

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया, आज (11 DEC) को थाना खेकड़ा पर बावरिया गैंग के 25 हजार रुपए के इनामी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है. इनामी लूट के मामले में थाना बड़ौत से फरार चल रहा था. मुखबिर से सूचना मिली थी कि शामली के थाना झीझाना के रहने वाले बावरिया काली राम पुत्र मेहंद्र खेकड़ा की ओर बाइक से आ रहा है.

पुलिस ने चेकिंग शुरू की. इस बीच काली राम बाइक से आता दिखा. पुलिस ने रुकने को कहा तो भागने लगा. पीछा करने पर काली राम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह बाइक के साथ जमीन पर गिर गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं. लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.