रेवाड़ी खाद-बीज विक्रेता मोहन हत्याकांड, तीसरा इनामी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले के गांव बहाला निवासी खाद-बीज विक्रेता मोहन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीआईए धारूहेड़ा टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिला सोनीपत के गांव नसीरपुर निवासी साहिल के रूप में हुई है. पुलिस इस मामले में पहले ही दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

बेटे ने दर्ज कराई थी शिकायत:दरअसल, मामले में मृतक मोहन के बेटे दुष्यंत ने थाना कोसली में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया कि उसके पिता गांव में “मोहन ट्रेडर्स” के नाम से खाद-बीज की दुकान चलाते थे. 23 दिसंबर की शाम को मोहन दुकान के बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान एक गाड़ी दुकान के पास चौराहे पर आकर रुकी. गाड़ी से उतरे दो युवक दवाई खरीदने के बहाने दुकान में घुसे और अचानक मोहन पर गोलियां चला दीं.मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां: पुलिस की मानें तो इस हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें हिसार जिले के मोहब्बतपुर निवासी जयप्रकाश उर्फ जयवीर और जिला सोनीपत के गांव भटगांव निवासी प्रदीप उर्फ सुंडा शामिल हैं.आरोपी प्रदीप पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनसे गहन पूछताछ की थी.

व्यवसायिक विवाद बना हत्या की वजह: पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी जयप्रकाश उर्फ जयवीर ने खुलासा किया कि वह जेबीएस एग्रो कंपनी का एमडी है और मोहन उसकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था. कुछ समय पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके चलते मोहन ने कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरी छोड़ दी. इसके बाद मोहन अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बार-बार दबाव बना रहा था, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था. इसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई.