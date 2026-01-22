ETV Bharat / state

रेवाड़ी खाद-बीज विक्रेता मोहन हत्याकांड, तीसरा इनामी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

रेवाड़ी खाद-बीज विक्रेता मोहन हत्याकांड में पुलिस ने 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया है.

Rewari Fertilizer trader murder
रेवाड़ी खाद-बीज विक्रेता मोहन हत्याकांड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले के गांव बहाला निवासी खाद-बीज विक्रेता मोहन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीआईए धारूहेड़ा टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिला सोनीपत के गांव नसीरपुर निवासी साहिल के रूप में हुई है. पुलिस इस मामले में पहले ही दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

बेटे ने दर्ज कराई थी शिकायत:दरअसल, मामले में मृतक मोहन के बेटे दुष्यंत ने थाना कोसली में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया कि उसके पिता गांव में “मोहन ट्रेडर्स” के नाम से खाद-बीज की दुकान चलाते थे. 23 दिसंबर की शाम को मोहन दुकान के बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान एक गाड़ी दुकान के पास चौराहे पर आकर रुकी. गाड़ी से उतरे दो युवक दवाई खरीदने के बहाने दुकान में घुसे और अचानक मोहन पर गोलियां चला दीं.मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां: पुलिस की मानें तो इस हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें हिसार जिले के मोहब्बतपुर निवासी जयप्रकाश उर्फ जयवीर और जिला सोनीपत के गांव भटगांव निवासी प्रदीप उर्फ सुंडा शामिल हैं.आरोपी प्रदीप पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनसे गहन पूछताछ की थी.

व्यवसायिक विवाद बना हत्या की वजह: पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी जयप्रकाश उर्फ जयवीर ने खुलासा किया कि वह जेबीएस एग्रो कंपनी का एमडी है और मोहन उसकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था. कुछ समय पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके चलते मोहन ने कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरी छोड़ दी. इसके बाद मोहन अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बार-बार दबाव बना रहा था, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था. इसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई.

10 हजार का इनामी साहिल गिरफ्तार: सीआईए धारूहेड़ा की टीम ने मंगलवार को इस मामले में संलिप्त 10 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि उससे हत्या में शामिल अन्य आरोपियों और साजिश से जुड़े तथ्यों का खुलासा किया जा सके.

मुठभेड़ में पकड़ा गया 20 हजार का इनामी:इससे पहले 12 जनवरी की रात को पुलिस ने 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी जयभगवान उर्फ सोनू महाल को मुठभेड़ के दौरान काबू किया था. यह मुठभेड़ गांव खरखड़ा से बटसाना के कच्चे रास्ते पर हुई थी. आरोपी को जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर लेकर औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी: पुलिस इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:रोहतक में पुलिस मुठभेड़, भाऊ गैंग के शूटर को पैर में लगी गोली, हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर किया था जानलेवा हमला

TAGGED:

REWARI MURDER CASE
REWARI MOHAN MURDER CASE
CIA DHARUHERA POLICE
REWARI AGRI TRADER MURDER CASE
REWARI FERTILIZER TRADER MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.