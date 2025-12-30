ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन; सोनभद्र में सरगना शुभम समेत चार पर इनाम घोषित, आजमगढ़ में भी विरेंद्र सिंह पर 25 हजार का इनाम

सोनभद्र पुलिस ने शुभम जायसवाल, विशाल उपाध्याय, निशांत उर्फ रवि गुप्ता और विजय गुप्ता पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है.

पुलिस ने घोषित किया इनाम.
पुलिस ने घोषित किया इनाम. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 6:06 PM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनभद्र/आजमगढ़ : कोडीन कफ सिरप मामले में फरार आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. सोनभद्र पुलिस ने मुख्य सरगना शुभम जायसवाल समेत चार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. वहीं आजमगढ़ पुलिस ने फरार आरोपी विपेंद्र सिंह पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया, कफ सीरप से जुड़े अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन पर इनाम घोषित किया गया है.

इसमें वाराणसी के शुभम जायसवाल, सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी निवासी विशाल उपाध्याय, भदोही के नई बाजार चांदनी चौक निवासी निशांत उर्फ रवि गुप्ता और वाराणसी के थाना कोतवाली क्षेत्र के गोला दीनानाथ कबीर चौरा निवासी विजय गुप्ता शामिल है.

सोनभद्र पुलिस ने इन चार पर किया इनाम घोषित.
सोनभद्र पुलिस ने इन चार पर किया इनाम घोषित. (Photo Credit; Sonbhadra Police)

एसपी ने बताया, चारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. शुभम जायसवाल के पिता शैली ट्रेडर्स रांची झारखंड के प्रोपराइटर भोला प्रसाद जायसवाल को 30 नवंबर को पुलिस ने कोलकाता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. वह वहां से विदेश भागने की फिराक में था.

विरेंद्र सिंह पर दर्ज हैं 12 मुकदमे : उधर, आजमगढ़ के थाना दीदारगंज क्षेत्र में दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त विपेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए SSP डॉ. अनिल कुमार ने नकद इनाम घोषित किया है. औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा की तहरीर पर थाना दीदारगंज में चार दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था.

SSP डॉ. अनिल कुमार ने बताया, दीदारगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जेठहरी का रहने वाला अभियुक्त विपेंद्र सिंह उर्फ रानू सिंह का आपराधिक इतिहास भी बेहद गंभीर है. विरेंद्र सिंह के खिलाफ 10 अक्टूबर 2018 को एचएस नं. 4ए खोला गया है. आरोपी के खिलाफ कई थानों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आईटी एक्ट, एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में शख्स ने की पड़ोसी की हत्या, 100 मीटर दूर जाकर खुद भी किया सुसाइड, घात लगाकर किया था हमला

Last Updated : December 30, 2025 at 6:27 PM IST

TAGGED:

CODEINE COUGH SYRUP CASE
REWARD ON SHUBHAM JAISWAL
REWARD ON VIRENDRA SINGH
कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन
CODEINE COUGH SYRUP CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.