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फिरोजाबाद में पुलिस बैरियर तोड़ने का मामला; आरोपी चालक पर 25 हजार का इनाम घोषित, बाल-बाल बचे थे पुलिसकर्मी

थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

फिरोजाबाद में पुलिस बैरियर तोड़ने का मामला
फिरोजाबाद में पुलिस बैरियर तोड़ने का मामला (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:24 PM IST

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फिरोजाबाद : थाना लाइनपार क्षेत्र में पुलिस बैरियर तोड़ने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. पुलिस की टीमें फरार आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई हैं.

पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 3 अप्रैल 2026 की रात लाइनपार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने रेलवे ओवरब्रिज पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच शुरू की थी. इसी दौरान पुलिस ने बालू से लदा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया. लेकिन, चालक ने रफ्तार बढ़ाते हुए बैरियर में टक्कर मार दी और उसे तोड़कर मौके से फरार हो गया.

घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें ट्रैक्टर चालक की पहचान ठार के रहने वाले मोहनलाल के रूप में हुई. इस मामले में थाना लाइनपार पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन वह अभी तक फरार है. इसके चलते एसएसपी ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद: बालू खनन माफिया ने पुलिस बैरियर तोड़कर ट्रैक्टर दौड़ाया, जवान बाल-बाल बचे

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