कानपुर में कोडीन कफ सिरप मामले में 25 हजार का इनामी अरेस्ट, मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में बरामद हुई थी प्रतिबंधित दवा

आरोपी के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कोडीन सिरप व अल्पारजोलम टैबलेट बरामद हुई थी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 5:51 PM IST

कानपुर : कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस ने 25 हजार के इनामी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ अक्टूबर में FIR दर्ज की गई थी.

डीसीपी क्राइम श्रवण सिंह ने बताया, 12 अक्टूबर को औषधि विभाग की ओर से छापेमारी में देवनगर के रहने वाले आरोपी सुमित केसरवानी के अनवरगंज स्थित मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप व अल्पारजोलम टैबलेट्स बरामद की गई थीं. आरोपी पर विभाग की ओर से एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ था.

डाटा कर दिया था डिलीट : डीसीपी क्राइम श्रवण सिंह ने बताया, जांच के दौरान पता चला कि मेडिकल स्टोर संचालक ने दवाइयों की खरीद-बिक्री संबंधी डिजीटल डाटा को डिलीट कर दिया था. संचालक द्वारा कई फर्जी फर्में बनाकर दवाइयों व कोडीन सिरप को जमकर बेचा गया.

5.18 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज की गईं : शहर में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर दो दिनों पहले ही सारनाथ थाना पुलिस टीम ने कानपुर निवासी मुख्य अभियुक्त विनोद अग्रवाल की 5.18 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज किया था. इस मामले में आरोपी विनोद अग्रवाल को भी अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है.

आरोपियों से होगी पूछताछ : डीसीपी क्राइम श्रवण सिंह ने बताया, अब जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है उनसे पूछताछ के बाद इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा. आरोपियों ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं.

