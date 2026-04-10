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कानपुर किडनी कांड में तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित, चार अस्पताल सील

कानपुर : किडनी कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों- डॉ.अफजाल, अली और डॉ. रोहित को वांटेड घोषित कर प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा है. तीनों अभी फरार हैं और उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. आरोपी टेलीग्राम के जरिए गरीबों को लालच देकर डोनर बनाते थे. पुलिस की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग ने न्यू शिवली रोड पर दिव्य अस्पताल सहित चार अवैध अस्पतालों को सील कर दिया है.

आरोपियों की लोकेशन ट्रैस : डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने कहा, फरार आरोपियों की लोकेशन मिल गई है. बहुत जल्द इन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा जाएगा. वहीं, शुक्रवार को सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी की ओर से टीम के सदस्यों को उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा गया, जो मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे थे.

10 अस्पताल संचालकों को नोटिस : एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी ने बताया, न्यू शिवली रोड पर दिव्य, एमएस, रिलैक्स व जी वन अस्पताल को सील कर दिया गया. साथ ही अनुष्का-प्रांजुल अस्पताल की ओटी को सील किया गया. यहां बिना मानकों को पूरा किए ही मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे थे. उन्होंने बताया, 10 अस्पताल संचालकों को नोटिसें जारी कर दी गईं है. सभी में शिकायतें, खामियां और कमियां मिली थीं. अब संचालकों का जवाब आने पर कार्रवाई होगी.