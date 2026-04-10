कानपुर किडनी कांड में तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित, चार अस्पताल सील
डॉ.अफजाल, अली और डॉ. रोहित को वांटेड घोषित कर प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 7:26 PM IST
कानपुर : किडनी कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों- डॉ.अफजाल, अली और डॉ. रोहित को वांटेड घोषित कर प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा है. तीनों अभी फरार हैं और उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. आरोपी टेलीग्राम के जरिए गरीबों को लालच देकर डोनर बनाते थे. पुलिस की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग ने न्यू शिवली रोड पर दिव्य अस्पताल सहित चार अवैध अस्पतालों को सील कर दिया है.
आरोपियों की लोकेशन ट्रैस : डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने कहा, फरार आरोपियों की लोकेशन मिल गई है. बहुत जल्द इन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा जाएगा. वहीं, शुक्रवार को सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी की ओर से टीम के सदस्यों को उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा गया, जो मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे थे.
10 अस्पताल संचालकों को नोटिस : एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी ने बताया, न्यू शिवली रोड पर दिव्य, एमएस, रिलैक्स व जी वन अस्पताल को सील कर दिया गया. साथ ही अनुष्का-प्रांजुल अस्पताल की ओटी को सील किया गया. यहां बिना मानकों को पूरा किए ही मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे थे. उन्होंने बताया, 10 अस्पताल संचालकों को नोटिसें जारी कर दी गईं है. सभी में शिकायतें, खामियां और कमियां मिली थीं. अब संचालकों का जवाब आने पर कार्रवाई होगी.
200 से अधिक नंबर्स सर्विलांस पर : डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया, किडनी कांड के बाद से पुलिस टीम को जो अहम सुराग मिले हैं, उनके आधार पर हमने 200 नंबर्स सर्विलांस पर लगा रखे हैं. 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की गई. जिसमें कानपुर के अलावा आरोपियों के नेटवर्क कई अन्य जिलों तक फैले होने की जानकारी मिली है. सभी स्थानों पर पुलिस की टीमें दबिशें दे रही हैं. मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
यह भी पढ़ें : यूपी वेस्ट के बेरोजगार युवाओं को मिलेगी जॉब! 200 कंपनियां ला रहीं 25000 नौकरियां, CM योगी करेंगे उद्घाटन