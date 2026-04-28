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बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर: कोतवाल समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, लगेगा गैंगस्टर एक्ट

बुलंदशहर : बुलंदशहर के खुर्जा में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 8 नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. वहीं, लापरवाही बरतने पर खुर्जा नगर के कोतवाल सहित कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. एसएसपी ने कहा है कि आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, बुलंदशहर के खुर्जा में 25-26 अप्रैल की रात हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एसएसपी दिनेश कुमार ने फरार आरोपी रवि सैनी, जीतू सैनी, अनुज, सौरभ, रिंकू, मनीष, भारत सैनी और सोनू पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. इसके अलावा एसएसपी ने काम में लापरवाही बरतने पर खुर्जा कोतवाली प्रभारी, चौकी प्रभारी और बीट कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है. बता दें कि इस हत्या मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों की कुंडली खंगाल जा रही है. आरोपियों पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा आरोपियों की आमदनी के स्रोत की भी जांच की जाएगी.

इस ट्रिपल मर्डर केस मे नई थ्योरी भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि जीतू का जन्मदिन सीमा पॉटरी में सेलिब्रेट किया जा रहा था. बाद में फिर एक अन्य पॉटरी में जन्मदिन की पार्टी की गई. अमरदीप को पार्टी में नहीं बुलाया गया था, इसलिए अमरदीप ने जिम स्वामी रूपा को फोन किया और पूछा क्या जीतू ने जन्मदिन पार्टी में बुलाया है? ना सुनने पर अमरदीप जिम में केक लेकर पहुंचा. केक काटने के दौरान अमरदीप ने जीतू और उसके दोस्तों को भी बुलाया. जिम में पार्टी के दौरान पॉटरी में हुई पार्टी में नहीं बुलाने पर विवाद शुरू हुआ. विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब अमरदीप ने जीतू के मुंह पर केक लगा दिया. इसी दौरान ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल जिस बिल्डिंग में जिम चल रहा था उस बिल्डिंग पर BKDA ने सीलिंग की कार्रवाई की है. BKDA के मुताबिक जांच में पाया गया मानचित्र के मुताबिक इमारत नहीं बनी है.



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