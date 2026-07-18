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'50 हजार का इनामी तोता, ढूंढ़कर लाओ इनाम ले जाओ', आगरा के वकील के ऐलान से हैरत में शहरी

तोते को कभी पिंजरे में नहीं रखने का दावा, पक्षी प्रेम की अनोखी मिसाल बने.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 1:25 PM IST

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आगरा: जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बोदला में लगा एक अनोखा होर्डिंग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि किसी विज्ञापन का नहीं, बल्कि परिवार से बिछड़े एक तोते की तलाश का है. होर्डिंग पर लिखा है कि लापता पक्षी यानी तोता को खोज कर लाओ और 50 हजार रुपये का इनाम पाओ. होर्डिंग में तोते की पहचान के लिए बताया गया है कि उसकी नीचे वाली चोंच और पंखों पर काले धब्बे हैं. इसके अलावा भी अन्य जानकारी दी गई है.

तोता पालने वाले परिवार ने कहा कि तोते का नाम ‘माऊ’ है, उसे पिंजरे में नहीं रखा जाता था. वह घर में कभी कंधे पर बैठकर पूरे परिवार के साथ घूमता था तो कभी नाम से बुलाता था. 13 जुलाई से तोता ‘माऊ’ लापता है. इसलिए, परिवार ने 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा के शहरभर में होर्डिंग और पोस्टर लगवाए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

होर्डिंग पर लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह से बात हुई. उन्होंने बताया कि मेरा परिवार लोहामंडी-बोदला रोड स्थित एक आवास में रहता है. 13 जुलाई की शाम करीब चार बजे से हमारा तोता लापता है. उन्होंने कहा कि तोता माऊ मेरे कंधे पर बैठा था, तभी अचानक तेज आवाज हुई तो वो डर कर उड़ गया. उसके बाद लौटकर नहीं आया. उसकी काफी तलाश की, मगर नहीं मिला. जिससे मेरी पत्नी और बच्चे बेहद चिंतित और पेरशान हैं.

उन्होंने कहा कि परिवार में सबसे अधिक बेटी सृष्टि चिंतित और परेशान है, उसकी तबीयत भी खराब हो गई है. यह देखकर तोते को सुरक्षित वापस लाने या उसकी विश्वसनीय सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा के होर्डिंग लगवाए हैं.

पेड़ से नीचे गिरा हुआ मिला था

परिवार का कहना है कि करीब डेढ़ वर्ष पहले तोता मदिया कटरा रोड पर एक पेड़ से नीचे गिरा मिला था, जो बहुत छोटा था. उसे घर ले आए. उसे पाला. खाना दिया. हमने कभी पिंजरे में नहीं रखा था. घर के एक कमरे में उसके सोने की व्यवस्था की थी. परिवार के साथ ही रहता था और बाहर जाने पर अक्सर उनके कंधे पर बैठ जाता था.

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