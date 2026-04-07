Cyber Fraud : मास्टरमाइंड अमित गौतम पर 40 हजार का इनाम घोषित, 20 मामलों में वांछित
अमित वर्ष 2020 में 12 लाख की धोखाधड़ी व वर्ष 2021 में 15 लाख की साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है.
Published : April 7, 2026 at 7:43 PM IST
भरतपुर: साइबर ठगी और धोखाधड़ी मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर अमित गौतम पर पुलिस ने 40 हजार रुपए इनाम घोषित किया है. लंबे समय से फरार यह आरोपी अब पुलिस की प्राथमिकता सूची में शामिल है. उसकी गिरफ्तारी के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.
भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि आरोपी अमित गौतम, निवासी शास्त्रीनगर, धौलपुर लंबे समय से फरार है. पुलिस की लगातार दबिश और तलाश के बावजूद पकड़ में नहीं आया. उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उस पर गंभीर आर्थिक अपराध दर्ज हैं. वर्ष 2020 में 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. वर्ष 2021 में 15 लाख 50 हजार रुपए की साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामले में भी आरोपी है. इन दोनों मामलों में पुलिस थाना निहालगंज, जिला धौलपुर में मुकदमे दर्ज हैं.
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प्रदेश में 20 मामले दर्ज: रेंज आईजी विश्नोई ने बताया कि अमित गौतम के खिलाफ राजस्थान के विभिन्न थानों में साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी के करीब 20 मामले दर्ज हैं. पुलिस का मानना है कि आरोपी संगठित तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम देता रहा है. आईजी ने बताया कि राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4.18 के तहत किसी भी व्यक्ति की ओर से आरोपी को पकड़वाने, उसकी सटीक सूचना देने या गिरफ्तारी में सहयोग करने पर 40 हजार रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा.
धौलपुर पुलिस की इनामी राशि निरस्त: आईजी विश्नोई ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान यदि आरोपी विरोध करता है तो पुलिस की ओर से आवश्यक विधिसंगत बल प्रयोग भी किया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इनाम के वितरण से संबंधित अंतिम निर्णय महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर का ही होगा. आरोपी पर पहले से पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से घोषित इनामी राशि अब निरस्त कर दी गई. पुलिस ने आमजन से अपील की कि आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.
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