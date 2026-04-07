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Cyber Fraud : मास्टरमाइंड अमित गौतम पर 40 हजार का इनाम घोषित, 20 मामलों में वांछित

भरतपुर आईजी कार्यालय ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: साइबर ठगी और धोखाधड़ी मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर अमित गौतम पर पुलिस ने 40 हजार रुपए इनाम घोषित किया है. लंबे समय से फरार यह आरोपी अब पुलिस की प्राथमिकता सूची में शामिल है. उसकी गिरफ्तारी के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि आरोपी अमित गौतम, निवासी शास्त्रीनगर, धौलपुर लंबे समय से फरार है. पुलिस की लगातार दबिश और तलाश के बावजूद पकड़ में नहीं आया. उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उस पर गंभीर आर्थिक अपराध दर्ज हैं. वर्ष 2020 में 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. वर्ष 2021 में 15 लाख 50 हजार रुपए की साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामले में भी आरोपी है. इन दोनों मामलों में पुलिस थाना निहालगंज, जिला धौलपुर में मुकदमे दर्ज हैं. पढ़ें: Alwar Crime : हिस्ट्रीशीटर 'सरकार' गिरफ्तार, जयपुर रेंज IG ने किया था 50 हजार का इनाम घोषित