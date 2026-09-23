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सिरसा में गुम गया "क्यूट डॉग", "जेरी" के जाने से परिवार परेशान, ढूंढने पर मिलेगा बड़ा इनाम

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले में एक मैरिज पैलेस मालिक का पालतू कुत्ता गुम हो गया. मालिक ने पहले तो कुत्ते को काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन जब कुत्ते का कोई पता नहीं चला तो मालिक ने कुत्ते को ढूंढने वाले व्यक्ति को 25000 का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया. पग(PUG) नस्ल का जेरी 18 सितंबर को लापता हुआ है. परिवार के हाथ एक CCTV फुटेज लगी है जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार दो लोग जेरी को रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते थे : जेरी के मालिक राजीव कुमार बंसल हैं. वे परिवार के साथ डबवाली में गोली चौक के पास रहते हैं. राजीव बंसल का मैरिज पैलेस और रिगल फूड नाम का रेस्टोरेंट है. परिवार पुलिस को भी जेरी के लापता होने की शिकायत देगा. परिवार साढ़े 3 साल पहले जेरी को लेकर आया था. वे हर साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे.

सिरसा में गुम गया "क्यूट डॉग" (ETV Bharat)

2023 में घर लाए थे जेरी : राजीव ने बताया कि किलियांवाली में हरराज सिंह उनके दोस्त हैं. करीब साढ़े तीन साल पहले वे हरराज सिंह से ही जेरी को लेकर आए थे. उस समय उनके बेटे की रिसेप्शन पार्टी थी. भोज कार्यक्रम का काम हरराज सिंह के पास था. उनके घर पर पग नस्ल की एक फीमेल डॉगी और उसके कुछ पिल्ले थे. राजीव को जेरी पसंद आ गया था. राजीव ने बताया कि कार्यक्रम के काम के पैसों में से कुछ छूट देकर उन्हें जेरी दिया गया था. वे 22 फरवरी 2023 को जेरी को घर लेकर आए थे. इसी तारीख को परिवार हर साल जेरी का जन्मदिन मनाता है. पिछले जन्मदिन पर भी बच्चों और परिवार के साथ केक काटकर उसका जन्मदिन मनाया था.

जेरी (ETV Bharat)

शांत स्वभाव का है जेरी : राजीव बंसल ने बताया कि जेरी पग नस्ल का डॉगी है. वह शांत स्वभाव का है और ज्यादा भौंकता भी नहीं है. जहां रहता है वहां के लोगों से आसानी से घुल मिल जाता है. ऐसे में संभव है कि दोनों लोग उसे गलती से उठाकर ले गए हों. उनका कहना है कि अगर जेरी भौंकने वाला या आक्रामक होता तो शायद कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता.