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NEET प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति के साथ तोड़फोड़, उपद्रवियों की पहचान बताने पर पुलिस देगी 10000 हजार का इनाम

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन देर रात हिंसक रूप ले लिया. कल्याणी चौक से शुरू हुआ विरोध मार्च रात करीब 10 बजे के बाद उग्र हो गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया.

अलग-अलग समूहों में बंटे छात्र: शांतिपूर्वक शुरू हुए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी कई छोटे-छोटे समूहों में बंट गए. इन समूहों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में तोड़फोड़ की गतिविधियां शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों में युवा प्रदर्शनकारियों को सरकारी संपत्ति क्षति पहुंचाते देखा जा सकता है.

तोड़फोड़ के निशाने पर यातायात व्यवस्था: प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग, होर्डिंग स्टैंड, यातायात डिवाइडर और समाहरणालय मुख्य गेट के समीप बने ट्रैफिक पुलिस आइलैंड को नुकसान पहुंचाया. मोतीझील पुल के पास भी सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई. इन घटनाओं से शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई.

पुलिस ने शुरू की जांच: घटना के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने कुछ संदिग्धों की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी है.

₹10,000 के इनाम की घोषणा: मुजफ्फरपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जारी तस्वीरों में दिख रहे संदिग्धों की पहचान बताने या ठोस सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

“सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून-व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. हम सीसीटीवी, वीडियो और सोशल मीडिया के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रहे हैं. जनता से अपील है कि संदिग्धों की पहचान बताएं, हम ₹10,000 का इनाम देंगे और सूचनाकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखेंगे.”-मुजफ्फरपुर पुलिस