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बहुचर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड: फरार चल रहे 5 आरोपियों पर 2-2 लाख का ईनाम घोषित, जानिए मामला

देहरादून: बहुचर्चित सिल्वर सिटी मॉल में गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या में फरार चल रहे 5 आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का ईनाम घोषित किया गया है. इस मामले में पुलिस पहले ही 1 लाख के ईनामी आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जबकि, फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

क्या था मामला? बता दें कि बीती 13 फरवरी 2026 को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के बाहर जिम से निकलते समय झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद डालनवाला कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने जारी करवाए गिरफ्तारी और कुर्की वारंट: जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या की साजिश झारखंड से आए युवकों ने रची थी. मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जबकि, 6 अन्य आरोपी फरार चल रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी करवाए थे.