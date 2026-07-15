बहुचर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड: फरार चल रहे 5 आरोपियों पर 2-2 लाख का ईनाम घोषित, जानिए मामला
देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में विक्रम शर्मा की गोली मार कर की गई थी हत्या, फरार 5 आरोपियों पर ईनाम घोषित
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 15, 2026 at 10:00 PM IST
देहरादून: बहुचर्चित सिल्वर सिटी मॉल में गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या में फरार चल रहे 5 आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का ईनाम घोषित किया गया है. इस मामले में पुलिस पहले ही 1 लाख के ईनामी आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जबकि, फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
क्या था मामला? बता दें कि बीती 13 फरवरी 2026 को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के बाहर जिम से निकलते समय झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद डालनवाला कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस ने जारी करवाए गिरफ्तारी और कुर्की वारंट: जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या की साजिश झारखंड से आए युवकों ने रची थी. मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जबकि, 6 अन्य आरोपी फरार चल रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी करवाए थे.
सहारपुर से एक फरार आरोपी हो चुका गिरफ्तार: सभी 6 आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने बीती 13 मई को एक लाख के आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, अन्य फरार अन्य पांच आरोपियों के लगातार फरार चलने के बाद डीजीपी ने 2-2 लाख रुपए का ईनाम घोषित किया है.
इन आरोपियों पर ईनाम घोषित-
- आकाश कुमार प्रसाद, निवासी- सिंहभूम, झारखंड
- जितेंद्र कुमार साहू, निवासी- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड
- अंकित कुमार वर्मा उर्फ अंकित वर्मा, निवासी- लोहरदंगा, झारखंड
- आशुतोष कुमार सिंह, निवासी- जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड
- विशाल सिंह, निवासी- जमशेदपुर, सिंहभूम, झारखंड
"सिल्वर सिटी मॉल में विक्रम शर्मा की हत्या में फरार चल रहे 5 आरोपियों पर डीजीपी की ओर से 2-2 लाख रुपए का ईनाम घोषित किया गया है. घटना के संबंध में कोतवाली डालनवाला पर मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें पुलिस पहले में 1 लाख के इनामी आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जिनसे पूछताछ और विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर घटना में फरार चल रहे पांचों आरोपियों के नाम सामने आए थे."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून
ये भी पढ़ें-
- गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड, उत्तराखंड पुलिस का एक्शन, झारखंड में आरोपी के घर की कुर्की
- देहरादून हिस्ट्रीशीटर विक्रम शर्मा हत्याकांड, अहम आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, हुए चौंकाने वाले खुलासे
- गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड: फरार 3 शूटरों समेत 6 आरोपियों पर ₹50 हजार का इनाम घोषित
- गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड, 6 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
- देहरादून गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड, झारखंड के दो आरोपी गिरफ्तार, एक नामी यूनिवर्सिटी का है छात्र
- देहरादून गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, साजिश जानकर हो जाएंगे हैरान
- गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड: STF ने एक आरोपी को जमशेदपुर बागबेड़ा से किया गिरफ्तार
- देहरादून विक्रम हत्याकांड में शूटरों की तलाश में झारखंड तक छापेमारी, गैंगवार एंगल पर गहराया शक
- गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड: प्रॉपर्टी विवाद मर्डर की वजह, शक के घेरे में अखिलेश सिंह
- कौन था हिस्ट्रीशीटर विक्रम शर्मा जिसका देहरादून में दिनदहाड़े हुआ मर्डर, एक क्लिक में जानिए
- देहरादून में जिम से निकल रहे हिस्ट्रीशीटर की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या, गैंगवार की आशंका, 16 दिन में 5 कत्ल