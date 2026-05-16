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यौन शोषण के आरोपी फरार आरक्षक पर इनाम घोषित, कई ठिकानों पर पुलिस की दबिश

जशपुर में यौन शोषण मामले में फरार आरक्षक को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.इसके लिए एसएसपी ने इनाम भी घोषित किया है.

ACCUSED OF SEXUAL EXPLOITATION
यौन शोषण के आरोपी फरार आरक्षक पर इनाम घोषित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
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जशपुरनगर : जशपुर जिले में दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरक्षक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने आरोपी की पतासाजी और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है.



पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है मामला

पुलिस विभाग द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश के अनुसार कांसाबेल थाना में पदस्थ आरक्षक के खिलाफ अपराध क्रमांक 67/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 376(2)(N), 376(2)(क)(1), 313, 294, 506(बी) तथा एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपी घटना सामने आने के बाद से लगातार फरार चल रहा है.

पता बताने वाले का नाम रखा जाएगा गोपनीय
पुलिस उसके संभावित ठिकानों और निवास स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब तक आरोपी का पता नहीं चल सका है. इसके बाद एसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने उद्घोषणा जारी करते हुए कहा है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी कराने अथवा उसके संबंध में सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को 2 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा.पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि आरोपी के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस नियंत्रण कक्ष जशपुर अथवा थाना कांसाबेल को सूचना दें.



क्या है पूरा मामला

मामला एक आदिवासी विधवा शिक्षिका से जुड़ा है, जिसने आरक्षक पर शादी का भरोसा देकर दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने, मानसिक प्रताड़ना देने और आर्थिक शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने फेसबुक के माध्यम से संपर्क बढ़ाया और बाद में उसका शारीरिक एवं मानसिक शोषण करता रहा.मामला सामने आने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है.

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ACCUSED OF SEXUAL EXPLOITATION

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