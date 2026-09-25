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निलंबित सुरेरी थानाध्यक्ष सहित दो आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

जौनपुर: पुलिस की वर्दी और पद की आड़ में कथित जबरन वसूली के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. जलालपुर और सुरेरी थाने में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों की जांच कर रही एसआईटी ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए, सुरेरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह समेत दो आरोपितों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

आरोपी थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. वहीं, जलालपुर प्रकरण में नामजद दो आरोपितों ने पुलिस की दबिशों के बीच न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है. पुलिस अब तक दोनों मामलों में दो निलंबित सिपाहियों समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है. सुरेरी थाने में तैनात रहे निलंबित सिपाही सत्येंद्र कुमार गौड़ और विष्णु सिंह की गिरफ्तारी भी इसी कार्रवाई का हिस्सा है.

एसआईटी की जांच में सामने आ रहे तथ्यों के आधार पर पुलिस अब अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाल रही है. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित वसूली की घटनाओं में और कौन-कौन लोग शामिल रहे और उनकी क्या भूमिका थी.



सुरेरी थाने में 22 सितंबर को दर्ज मुकदमे में बड़ागांव, कमिश्नरेट वाराणसी निवासी राजेंद्र दूबे को नामजद किया गया है. मुकदमे में सादे कपड़ों में मौजूद, तीन-चार अज्ञात पुलिसकर्मियों तथा खाते में रकम मंगाने वाले वंशनरायन गिरी को भी आरोपित बनाया गया है.



पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 13 सितंबर को राजेंद्र दूबे ने फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाया था. पीड़ित के मुताबिक, मौके पर सादे कपड़ों में मौजूद तीन-चार लोगों ने कथित तौर पर खुद को पुलिसकर्मी बताया और पीड़ित को वाहन में बैठा कर अपने साथ ले गए. इसके बाद पीड़ित से जबरन वसूली की गई. मामले में पुलिस अब सभी पहलुओं की जांच कर रही है.



पीड़ित ने करीब 1.65 लाख रुपये की वसूली किए जाने का आरोप लगाया है. रकम यूपीआई के माध्यम से वंशनरायन गिरी के खाते में स्थानांतरित कराई गई थी. जांच के दौरान पुलिसकर्मियों की कथित भूमिका सामने आने के बाद सुरेरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई और कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता गया.



एसआईटी पूरे प्रकरण में आरोपों की कड़ियों को जोड़ने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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