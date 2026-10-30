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मोतिहारी शिक्षा विभाग में 'वेतन घोटाले' के आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम

मोतिहारी एचआरएमएस घोटाला ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में शिक्षा विभाग के अंदर फर्जी नामों पर शिक्षकों के वेतन भुगतान के जरिए करीब 60 लाख रुपये की सरकारी राशि गबन का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. इस मामले में दो कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के महज 24 घंटे के अंदर पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है.

दो आरोपियों पर इनाम और छापेमारी