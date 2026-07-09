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रायपुर फायरिंग मामला: फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश तेज

देहरादून: रायपुर क्षेत्र में रिंग रोड पर हुई शराब की दुकान के बाहर फायरिंग की घटना में फरार दो आरोपियों पर एसएसपी ने 15 -15 हजार का इनाम घोषित किया गया है. घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

बता दें कि अक्षय प्रधान का बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान कामेंद्र शर्मा और उसके साथियों से विवाद हो गया था.तब से ही उनके बीच आपस में रंजिश चली आ रही थी. आरोपियों की ओर से लगातार कामेंद्र शर्मा के दोस्त अक्षय जो गुडगांव में रहता है, उसको लगातार फोन कर गाली-गलौज के साथ धमकी दी जा रही थी. दरहसल 4 जुलाई को देहरादून के बंजारावाला निवासी दिवाकर खंडूड़ी ने थाना रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी.

जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 जुलाई की रात करीब 9 बजे वो अपने दोस्त नवीन राणा और रोहन कुमार के साथ रिंग रोड स्थित शराब के ठेके के बाहर खड़े थे.इसी दौरान 3-4 अज्ञात लोग दौड़ते हुए आए और पिस्टल निकाल कर 2 राउंड फायर कर दिए.फायरिंग में एक गोली उनके साथी नवीन राणा के कंधे और दूसरी गोली पास से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति कामेंद्र शर्मा के पैर पर जा लगी.