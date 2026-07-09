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रायपुर फायरिंग मामला: फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश तेज

रायपुर क्षेत्र में ठेके के बाहर फायरिंग मामला पुलिस ने आरोपियों पर इमाम घोषित किया है. साथ ही जल्द गिरफ्तारी के प्रयास तेज है.

DEHRADUN CRIME
देहरादून में शराब ठेके के बाहर फायरिंग घटना (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 9, 2026 at 8:39 AM IST

3 Min Read
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देहरादून: रायपुर क्षेत्र में रिंग रोड पर हुई शराब की दुकान के बाहर फायरिंग की घटना में फरार दो आरोपियों पर एसएसपी ने 15 -15 हजार का इनाम घोषित किया गया है. घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

बता दें कि अक्षय प्रधान का बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान कामेंद्र शर्मा और उसके साथियों से विवाद हो गया था.तब से ही उनके बीच आपस में रंजिश चली आ रही थी. आरोपियों की ओर से लगातार कामेंद्र शर्मा के दोस्त अक्षय जो गुडगांव में रहता है, उसको लगातार फोन कर गाली-गलौज के साथ धमकी दी जा रही थी. दरहसल 4 जुलाई को देहरादून के बंजारावाला निवासी दिवाकर खंडूड़ी ने थाना रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी.

जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 जुलाई की रात करीब 9 बजे वो अपने दोस्त नवीन राणा और रोहन कुमार के साथ रिंग रोड स्थित शराब के ठेके के बाहर खड़े थे.इसी दौरान 3-4 अज्ञात लोग दौड़ते हुए आए और पिस्टल निकाल कर 2 राउंड फायर कर दिए.फायरिंग में एक गोली उनके साथी नवीन राणा के कंधे और दूसरी गोली पास से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति कामेंद्र शर्मा के पैर पर जा लगी.

3 जुलाई को रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत रिंग रोड शराब के ठेके के पास हुई फायरिंग की घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए थे. इस मामले में थाना रायपुर पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. जिनसे पूछताछ में विवाद के दौरान फायरिंग करने वाले बिजनौर निवासी 2 आरोपी निपेंद्र और अक्षय प्रधान के नाम सामने आए थे. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार उनके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.आरोपियों के लगातार फरार चलने पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है.
-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी

जिसके मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद आनन-फानन में घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों का इलाज किया गया. वहीं, पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.जिसके बाद थाना रायपुर पुलिस ने 05 जुलाई को घटना में शामिल तीन आरोपी अरुण कुमार, सन्नी कुमार और आदर्श सिंह को थानो रोड, सोढा सरोली क्षेत्र देहरादून से गिरफ्तार कर लिया था.

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