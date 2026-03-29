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देहरादून दिव्यांशु मर्डर केस में फरार 7 आरोपियों पर इनाम घोषित, अबतक 4 छात्र हो चुके गिरफ्तार

देहरादून: प्रेमनगर क्षेत्र में झगड़ा और मारपीट में छात्र दिव्यांशु जाटराना की मौत मामले में फरार चल रहे सातों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी हासिल कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार विभन्न राज्यों में दबिश दे रही है. अभी तक इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

क्या था मामला? बता दें कि बीती 23 मार्च की रात में प्रेमनगर के केहरी गांव में छात्रों के 2 पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हो गई थी. इस घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक दिव्यांशु जाटराना की इलाज के दौरान अस्पताल में जान चली गई थी.

घटना के संबंध में परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया.

अब तक गिरफ्तार आरोपी छात्र-