पवित्र झील के तट पर गूंजेंगे गुरु मंत्र: रिवालसर में आज होगा त्सेचु मेले का भव्य शुभारंभ

त्सेचु मेले 2026 ( ETV BHARAT )

मंडी: मंडी जिला की पवित्र रिवालसर झील के तट पर 25 से 27 फरवरी 2026 तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय त्सेचु मेले का आयोजन किया जा रहा है. यह मेला बौद्ध गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और प्रदेश में आस्था, एकता तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है. हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. आज होगा औपचारिक शुभारंभ मेले की औपचारिक शुरुआत आज (25 फरवरी) होगी. प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. प्रशासन द्वारा मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं. महासंगम आरती और जगराते से हुआ आध्यात्मिक आगाज मेले से एक दिन पूर्व 24 फरवरी की शाम रिवालसर झील के पवित्र घाट पर महासंगम आरती और जगराते का आयोजन किया गया. इस दौरान हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायी एक मंच पर एकत्रित हुए और विश्व शांति, सौहार्द और समृद्धि की कामना की. दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रहेगी विशेष धूम