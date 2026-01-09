ETV Bharat / state

रीवा में युवक ने की आत्महत्या, मौत के बाद मंदिर में शिवलिंग से लिपटकर रोइ पत्नी

रीवा में प्रापर्टी का काम करने वाले एक नवविवाहित युवक ने की आत्महत्या. अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित. पुलिस जांच में जुटी.

REWA YOUTH KILLED HIMSELF
रीवा में युवक ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 9:18 PM IST

रीवा: शहर के समान थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद होश खो बैठी पत्नी शिव मंदिर मे जाकर शिवलिंग से लिपट गई और फूट-फूटकर रोने लगी. घटना शुक्रवार दोपहर की है. मृतक ने अपने ही घर पर खुदखुशी की है. कमरे से आई तेज आवाज सुनकर पत्नी, बहन और मां दौड़कर दौड़े, जिसके बाद सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. घटना के बाद तत्काल परिजन लेकर उसे अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.

युवक ने घर में की आत्महत्या

दिल दहला देने वाली यह घटना शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरी टोला की है. शुक्रवार की दोपहर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से अचानक तेज आवाज सुनाई दी. घटना से क्षेत्र में सनाका खिंच गया. घटना के बारे में जानकारी मिली की शुक्रवार की दोपहर 26 वर्षीय अनुज दुबे अपने घर पर मौजूद था. बताया गया कि खुदकुशी के पहले युवक समान्य था. घटना के वक्त अनुज दुबे की पत्नी, मां और बहन घर पर थीं.

अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

कमरे में खून से लथपथ अनुज को देखकर परिजनों के होश उड़ गए. कुछ देर बाद परिजन घायल अनुज को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे. जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में ही अनुज को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची. टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए. इस दौरान पुलिस ने मौके से एक पिस्टल भी बरामद की और घटना की तफ्तीश में जुट गई.

एक माह पहले हुई थी शादी

बताया जा रहा है की अनुज दुबे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था. एक माह पहले ही मृतक अनुज दुबे की शादी हुई थी. पति की मौत के बाद मृतक की पत्नि मां और बहन सदमे में है. घटना का कारण अज्ञात है. मृतक के पिता की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व ही हो गई थी. घर पर अनुज के आलावा उसकी पत्नि, मां और बहन रहती थी. युवक ने किन कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाते हुए मौत को गले लगाया इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है.

घटना से आहत पत्नी मंदिर मे शिवलिंग से लिपटकर रोइ

घटना से आहत पत्नी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से लिपट गई और फूट फूटकर रोने लगी. पुलिस की टीम मौके से साक्ष्य एकत्रित करते हुए घटना की जांच कर रही है. मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अब जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.

घटना के संबंध मे मृतक अनुज दुबे के बड़े पिता अभिमान प्रसाद दुबे ने बताया कि "अनुज दुबे के पिता की 5 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी. अनुज की शादी हाल ही में हुई थी और वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था. किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था."

जांच मे जुटी पुलिस

घटनाक्रम को लेकर सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि "समान थाना क्षेत्र स्थित पोखरी टोला निवासी अनुज दुबे की आत्महत्या की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल घटना स्थल पहुंची और निरक्षण किया. टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं. अनुज दुबे को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया था जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. घटना किन कारणों से हुई, युवक ने आत्महत्या क्यों की, पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है."

